20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
22:00
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
21:00
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
19:00
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
20:00
20 Mayıs
Aalesund-Brann
21:00

Avrupa futboluna yıllar sonra gelen şampiyonluklar damga vurdu

Premier Lig'de Arsenal başta olmak üzere birçok Avrupa kulübü, yıllar süren şampiyonluk hasretine son vererek sezonun en dikkat çekici başarı hikâyelerine imza attı.

20 Mayıs 2026 15:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Avrupa futbolu bu sezon birçok ülkede kıyasıya mücadelelerin yanı sıra uzun yıllar şampiyonluk hasreti çeken kulüplerin başarı hikayelerine de sahne oldu.

İsviçre ve Azerbaycan'da futbolseverler liglerinde yeni bir şampiyonla sezonu tamamlarken, İngiltere, Avusturya, Danimarka, Romanya, Bulgaristan ve Macaristan'da ise yıllar süren şampiyonluk hasreti sona erdi.

Şampiyonluğu en uzun süre bekleyen takımların başında gelen LASK Linz, uzun yıllar Red Bull Salzburg dominasyonunun sürdüğü ligde 61 yıl sonra mutlu sona ulaşmayı başardı. Avusturya temsilcisi, tarihinin ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Danimarka'da AGF Aarhus, en yakın takipçisi Midtjylland'ın 4 puan önünde sezonu tamamlayarak 40 yıllık özlemi sona erdirirken, Romanya temsilcisi Universitatea Craiova 35 yıl sonra yeniden zirveye çıktı.

- Londra'da şampiyonluğun rengi kırmızı

Premier Lig'de en son 2003-04 sezonunda Fransız teknik adam Arsene Wenger ile şampiyonluk yaşayan Arsenal, 22 yıl sonra bu kez Mikel Arteta ile mutlu sona ulaşmayı başardı.

Bu dönemde 5 Chelsea şampiyonluğu gören Kuzey Londra ekibi, son 8 yıldaki 6 Manchester City, 2 de Liverpool şampiyonluğunun ardından kupayı başkente getirdi.

Arsenal, sadece ligde değil UEFA Şampiyonlar Ligi'nde uzun soluklu bir bekleyişi kupayla taçlandırmanın eşiğinde.

Tarihinde tek "Devler Ligi" finalini 2006 yılında oynayan ve Barcelona'ya kaybeden Arsenal, 28 Mayıs Cumartesi günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Paris Saint-Germain'e üstünlük kurması halinde ayrı bir tarihi başarıya daha imza atacak.

Bulgaristan'da Ludogorets Razgrad'ın ligdeki 14 yıllık hegemonyasına son veren Levski Sofya, 17 yıl sonra ilk, toplamda ise 27. şampiyonluğunu ilan etti.

Ferencvaros'un üst üste 7 şampiyonluk kazandığı Macaristan'da da Gyori ETO, bir puan farkla ipi göğüsleyerek 13 yıl sonra taraftarlarına büyük mutluluk yaşattı.

- Thun ve Sabah'ın ilk şampiyonluk sevinci

İsviçre'de Thun, Azerbaycan'da Sabah takımları tarihlerinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

128 yıllık tarihe sahip Thun, St. Gallen'in 5 puan önünde ipi göğüslerken, 9 yıl önce kurulan Sabah ise Karabağ'ın üst üste 4 yıllık şampiyonluk serisine son verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
