Avrupa futboluna yıllar sonra gelen şampiyonluklar damga vurdu

Avrupa futbolu bu sezon birçok ülkede kıyasıya mücadelelerin yanı sıra uzun yıllar şampiyonluk hasreti çeken kulüplerin başarı hikayelerine de sahne oldu.



İsviçre ve Azerbaycan'da futbolseverler liglerinde yeni bir şampiyonla sezonu tamamlarken, İngiltere, Avusturya, Danimarka, Romanya, Bulgaristan ve Macaristan'da ise yıllar süren şampiyonluk hasreti sona erdi.



Şampiyonluğu en uzun süre bekleyen takımların başında gelen LASK Linz, uzun yıllar Red Bull Salzburg dominasyonunun sürdüğü ligde 61 yıl sonra mutlu sona ulaşmayı başardı. Avusturya temsilcisi, tarihinin ikinci şampiyonluğunu elde etti.



Danimarka'da AGF Aarhus, en yakın takipçisi Midtjylland'ın 4 puan önünde sezonu tamamlayarak 40 yıllık özlemi sona erdirirken, Romanya temsilcisi Universitatea Craiova 35 yıl sonra yeniden zirveye çıktı.



- Londra'da şampiyonluğun rengi kırmızı



Premier Lig'de en son 2003-04 sezonunda Fransız teknik adam Arsene Wenger ile şampiyonluk yaşayan Arsenal, 22 yıl sonra bu kez Mikel Arteta ile mutlu sona ulaşmayı başardı.



Bu dönemde 5 Chelsea şampiyonluğu gören Kuzey Londra ekibi, son 8 yıldaki 6 Manchester City, 2 de Liverpool şampiyonluğunun ardından kupayı başkente getirdi.



Arsenal, sadece ligde değil UEFA Şampiyonlar Ligi'nde uzun soluklu bir bekleyişi kupayla taçlandırmanın eşiğinde.



Tarihinde tek "Devler Ligi" finalini 2006 yılında oynayan ve Barcelona'ya kaybeden Arsenal, 28 Mayıs Cumartesi günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Paris Saint-Germain'e üstünlük kurması halinde ayrı bir tarihi başarıya daha imza atacak.



Bulgaristan'da Ludogorets Razgrad'ın ligdeki 14 yıllık hegemonyasına son veren Levski Sofya, 17 yıl sonra ilk, toplamda ise 27. şampiyonluğunu ilan etti.



Ferencvaros'un üst üste 7 şampiyonluk kazandığı Macaristan'da da Gyori ETO, bir puan farkla ipi göğüsleyerek 13 yıl sonra taraftarlarına büyük mutluluk yaşattı.



- Thun ve Sabah'ın ilk şampiyonluk sevinci



İsviçre'de Thun, Azerbaycan'da Sabah takımları tarihlerinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.



128 yıllık tarihe sahip Thun, St. Gallen'in 5 puan önünde ipi göğüslerken, 9 yıl önce kurulan Sabah ise Karabağ'ın üst üste 4 yıllık şampiyonluk serisine son verdi.



