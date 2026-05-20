19 Mayıs otobüsler ücretsiz mi, toplu taşıma ücretsiz mi? | 19 Mayıs ulaşım, iett, marmaray, metro ücretsiz mi? 2026 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Resmi tatil kapsamında uygulanan ulaşım düzenlemeleri, bayram günü seyahat etmeyi planlayanlar tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. Peki, 19 Mayıs 2026 günü İstanbul, Ankara ve diğer büyükşehirlerde otobüs, metro, metrobüs, Marmaray gibi toplu taşıma araçları ücretsiz mi olacak? İşte detaylar...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemlerdeki ücretsiz ulaşım imkanına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Resmi Gazete'de 26 Nisan'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla ücretsiz ulaşım olanağı sağlandığına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak."

