20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
22:00
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
21:00
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
19:00
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
20:00
20 Mayıs
Aalesund-Brann
21:00

Andrea Staskova: "Fenerbahçe, Galatasaray'dan daha profesyonel"

Fenerbahçe ArsaVev'in Çek golcüsü Andrea Staskova, şampiyon olmalarının ardından açıklamalarda bulundu.

20 Mayıs 2026 12:21
Haber: DHA
Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe ArsaVev'in 26 yaşındaki Çek golcüsü Andrea Staskova, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra herkesin kendisine destek olduğunu ve bir takım gibi davranarak şampiyonluğa ulaştıklarını söyleyen Staskova, "Bizim için zor bir sezondu. Ben takıma ilk katıldığımda alışmam gereken şeyler vardı. Ama onun üstesinden çok iyi bir şekilde geldiğimi düşünüyorum. Bugüne kadar çok iyi antrenman yaptık. Tüm takım bana fazlasıyla destek oldu. Takım içerisinde herkes yardımcı olmaya çalıştı. Bunun için ayrıca gurur yaşıyorum. Bunun da sonucunu aldık. Bugüne kadar yaşanan her şeyden çok memnunum. Bugüne kadar bir takım gibi davrandık ve nihayetinde şampiyon olmayı başardık. Hayallerimiz gerçek oldu" ifadelerini kullandı.

'BU SENE FAZLASIYLA GOL ATMAYI BAŞARDIM'

Bu sezon kendi performansından memnun olduğunu belirten 26 yaşındaki futbolcu, "Geçen yıl çok fazla gol atamadım ama bu sene fazlasıyla gol atmayı başardım. Burada arkadaşlarım bana fazlasıyla yardımcı oldular ve şampiyon olduk. Bundan dolayı hem kendimle hem de takım arkadaşlarımın hepsiyle çok gurur duyuyorum. Çok iyi bir sonuç aldık. Aynı zamanda kendi hocam bana çok yardımcı oldu. Geldiğim ilk günden beri fazlasıyla güvendi" sözlerini sarf etti.

'BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Fenerbahçe'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Staskova, "Benim yolum çok uzundu. Türkiye'ye gelmeden önce çok yol kat ettim. İlk başta benimle irtibata geçen Kemal bey oldu. Bana çok yardımcı oldu, burada oynama fırsatı tanıdı. Buraya geldikten sonra hazırlıklarımı ve çalışmalarımı fazlasıyla yaptım. Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum" sözlerini kullandı.

'GELDİĞİM İLK ANDAN İTİBAREN EVİMDEYMİŞ GİBİ HİSSETTİM'

Eski takımı Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki farklardan bahseden Andrea Staskova, "Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan biraz daha profesyonel olduğunu söyleyebilirim. Bunu ilk geldiğim andan beri hissediyorum. Daha önce Atletico ve Milan'da oynadım. Oraya (Galatasaray) gelmeden önce bunun biraz kafa karıştırıcı olacağını biliyordum. Oraya (Galatasaray) geldiğimde bir çevirmenimiz yoktu. İlk başlarda biraz zorlandığımı söyleyebilirim. Benim için meydan okuyucu oldu. Bunun üstesinden bir şekilde gelecektik. Ama buradaki hazırlıklarımızı yapmaya başladıktan sonra bir fark da şu oldu; burada çalışırken 3 farklı tercüman vardı. Bize her zaman yardımcı oldular. Takım arkadaşlarım, kızlar her zaman yardımcı olmak istediler. Burada benimle birlikte İngilizce konuşmaya gayret ettiler. Geldiğim ilk andan itibaren evimdeymiş gibi hissettim" dedi.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK BİR HAYALDİ VE BU GERÇEK OLACAK'

Fenerbahçe'nin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele edecek olmasıyla ilgili Staskova, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı dört gözle bekliyorum. Bu bizim için çok önemli bir şey. Fenerbahçe kendi tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa oynayacak. Harika bir şey olduğunu söyleyebilirim. Biz yolumuza devam edeceğiz. Taraftarlarımızdan da bize orada şans dilemelerini istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak bir hayaldi ve bu gerçek olacak" ifadelerini kullandı.

'TRİBÜNLERDE HER ZAMAN YER ALDILAR'

Sarı-lacivertli taraftarlardan övgü dolu sözlerle bahseden Staskova, "Onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Bugüne kadar bize her koşulda destek oldular. Tribünlerde her zaman yer aldılar. Dışarıda oynadığımız maçlarda her zaman desteklediler. Önümüzdeki süreçte de desteklemelerini isterim. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
