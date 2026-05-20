20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
22:00
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
21:00
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
19:00
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
20:00
20 Mayıs
Aalesund-Brann
21:00

Beşiktaşlılardan yaralı öğrenciye anlamlı destek ziyareti

Beşiktaş Dostluk Grubu, okul saldırısında yaralanan Mustafa'ya forma hediye etti.

calendar 20 Mayıs 2026 15:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş Genel Kurul Üyeleri Dostluk Grubu, Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 11 yaşındaki Mustafa Aslan'a forma hediye etti.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Aslan'ın ailesini ziyaret etti.

Grup başkanı Hacı Demir, gazetecilere açıklamasında Mustafa Aslan'ı sağlığına kavuşmasının ardından İstanbul'da bir Beşiktaş maçında ağırlamak istediklerini söyledi.

Demir, "Mustafa kardeşimizin dualarımızla yanında olduğumuzu ifade etmek için ailesini ziyaret ettik. İnşallah sağlığına kavuşacak. İyileşmesinin ardından kendisini Beşiktaş'ımızın bir maçında ağırlayıp Beşiktaş Müzesi'ni gezdirmek istiyoruz." dedi.

Mustafa Aslan'ın babası Hasan Aslan da ziyaretten memnuniyeti dile getirerek oğlunun sağlığı için dua beklediklerini aktardı.

Grup, ziyaretin ardından Sezai Karakoç İlkokulu'nu da ziyaret ederek öğrencilere forma verdi.

Ayser Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda, 1'i öğretmen, 9'u öğrenci olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından okulda eğitime ara verilmiş, öğrencilerin eğitimlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'nda, okul öncesi öğrencilerin ise Şirinler Anaokulu'nda devam etmesi kararlaştırılmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
