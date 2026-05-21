21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
19:45
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
22:00
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
21:30
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
21:30
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
21:30
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
19:30
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
15:30

Galatasaray'da Zaniolo konusu kapanıyor!

Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray macerası resmen sona eriyor. Udinese, İtalyan futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanacağını sarı-kırmızılılara bildirdi.

calendar 21 Mayıs 2026 12:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Nicolo Zaniolo defteri kapanıyor.

Sarı-kırmızılıların sezon başında satın alma opsiyonuyla Udinese'ye kiraladığı İtalyan futbolcu, burada gösterdiği performansla göze girdi.

UDINESE GALATASARAY'A BİLDİRDİ

Nicolo Schira'nın aktardığı habere göre Udinese, Zaniolo'nun opsiyonunu kullanacağını Galatasaray'a bildirdi. Transferin önümüzdeki günlerde resmen açıklanacağı ifade edildi.

UDINESE'NİN ÖNÜNDE 2 SEÇENEK VAR

Zaniolo'nun opsiyonuyla ilgili Udinese'nin önünde iki formül bulunuyor. Serie A ekibi İtalyan futbolcu için Galatasaray'a ya 10 milyon euro ödeyip tüm haklarını alacak ya da 5 milyon euro ile haklarının yüzde 50'sine sahip olacak.

ZANIOLO'NUN SEZON KARNESİ

Zaniolo bu sezon Udinese formasıyla Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 34 maça çıkıp 6 gol, 6 asistlik istatistik yakaladı.

TOPLAM 13.9 MİLYON EURO KİRALAMA GELİRİ ELDE EDİLDİ

Galatasaray 15 milyon euroya transfer ettiği Zaniolo'dan daha önce toplam 13.9 milyon euro kiralama geliri (Aston Villa, Atalanta, Fiorentina, Udinese) elde etmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
