Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Öncel, CNBC-e'ye yaptığı açıklamada Fenerium'un tarihinin en başarılı dönemini geçirdiğini belirtti. Öncel, sarı-lacivertli kulübün toplam gelirlerinin yüzde 25'lik bölümünün Fenerium'dan elde edildiğini açıkladı.
Sinan Öncel, 2025-2026 sezonunun Haziran-Şubat döneminde önemli bir büyüme yaşandığını ifade ederek, "Önceki sezona göre Fenerium'un adet satışlarında 353 bin 327, ciroda ise 1 milyar 140 milyon liralık artış sağladık. E-ticarette ise adet satışlarımızı yüzde 41 artışla 405 bin 435'e, ciromuzu ise yüzde 101 artışla 478 milyon liraya çıkardık" dedi.
Şampiyonluk gelmemesine rağmen taraftar ilgisinin ürün satışlarına olumlu yansıdığı görüldü. Fenerbahçe, 2023/2024 sezonunda 405 bin 224 forma satarken, 2024/2025 sezonunda bu sayı 272 bin 834 olarak gerçekleşti. 2025/2026 sezonunun Haziran-Şubat döneminde ise forma satışları 413 bin 419 adede ulaştı.
Öncel'in paylaştığı verilere göre Fenerium'da bu sezon en fazla ürün satışı yapılan oyuncu Marco Asensio olurken, onu N'Golo Kante takip etti.
Fenerbahçe'ye rekor gelir!
Fenerium, 2025-2026 sezonunda tarihi bir yükselişe imza attı. Sarı-lacivertli kulübün gelirlerinin yüzde 25'ini oluşturan mağazacılık tarafında forma satışları 413 bin 419'a ulaşırken, en çok tercih edilen isimler Marco Asensio ve N'Golo Kante oldu.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|34
|24
|5
|5
|77
|30
|77
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|11
|2
|77
|37
|74
|3
|Trabzonspor
|34
|20
|9
|5
|61
|39
|69
|4
|Beşiktaş
|34
|17
|9
|8
|59
|40
|60
|5
|Başakşehir
|34
|16
|9
|9
|58
|35
|57
|6
|Göztepe
|34
|14
|13
|7
|42
|32
|55
|7
|Samsunspor
|34
|13
|12
|9
|46
|45
|51
|8
|Rizespor
|34
|10
|11
|13
|46
|52
|41
|9
|Konyaspor
|34
|10
|10
|14
|43
|50
|40
|10
|Kocaelispor
|34
|9
|10
|15
|26
|38
|37
|11
|Alanyaspor
|34
|7
|16
|11
|41
|41
|37
|12
|Gaziantep FK
|34
|9
|10
|15
|43
|58
|37
|13
|Kasımpaşa
|34
|8
|11
|15
|33
|49
|35
|14
|Gençlerbirliği
|34
|9
|7
|18
|36
|47
|34
|15
|Eyüpspor
|34
|8
|9
|17
|33
|48
|33
|16
|Antalyaspor
|34
|8
|8
|18
|33
|55
|32
|17
|Kayserispor
|34
|6
|12
|16
|27
|62
|30
|18
|Karagümrük
|34
|8
|6
|20
|31
|54
|30