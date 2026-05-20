 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
22:00
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
21:00
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
19:00
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
20:00
20 Mayıs
Aalesund-Brann
21:00

Fatih Karagümrük, Daniele Verde'nin bonservisini aldı

Fatih Karagümrük, kiralık olarak forma giyen İtalyan kanat oyuncusu Daniele Verde'nin satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncunun bonservisini aldı.

calendar 20 Mayıs 2026 17:13 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2026 17:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fatih Karagümrük, Daniele Verde'nin bonservisini aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


Trendyol Süper Lig'e veda eden Fatih Karagümrük, İtalyan kanat oyuncusu Daniele Verde'nin satın alma opsiyonunu kullandı.

Kırmızı-siyahlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geride bıraktığımız sezonun ikinci devresinde kiralık olarak formamızı terleten İtalyan kanat oyuncusu Daniele Verde'nin satın alma opsiyonunu kullanarak yeniden anlaşma sağladı. Kariyerinde Roma, Verona, Valladolid ve AEK gibi takımlarda mücadele eden 29 yaşındaki İtalyan oyuncu alt yaş kategorilerde 24 kez milli formayı giydi. Daniele Verde'ye ailemize yeniden 'hoş geldin' diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Verde, ligin ikinci yarısında giydiği Fatih Karagümrük formasını 8 maçta terletirken, 1 kez gol sevinci yaşadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.