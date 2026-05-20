Fatih Karagümrük, Daniele Verde'nin bonservisini aldı

Trendyol Süper Lig'e veda eden Fatih Karagümrük, İtalyan kanat oyuncusu Daniele Verde'nin satın alma opsiyonunu kullandı.



Kırmızı-siyahlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geride bıraktığımız sezonun ikinci devresinde kiralık olarak formamızı terleten İtalyan kanat oyuncusu Daniele Verde'nin satın alma opsiyonunu kullanarak yeniden anlaşma sağladı. Kariyerinde Roma, Verona, Valladolid ve AEK gibi takımlarda mücadele eden 29 yaşındaki İtalyan oyuncu alt yaş kategorilerde 24 kez milli formayı giydi. Daniele Verde'ye ailemize yeniden 'hoş geldin' diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Verde, ligin ikinci yarısında giydiği Fatih Karagümrük formasını 8 maçta terletirken, 1 kez gol sevinci yaşadı.



