20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
22:00
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
21:00
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
19:00
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
20:00
20 Mayıs
Aalesund-Brann
21:00

Göztepe'de Efkan Bekiroğlu ile 1 yıl daha!

Göztepe, Efkan Bekiroğlu'nun sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

calendar 20 Mayıs 2026 17:09
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 6'ncı sırada tamamlayan Göztepe iç transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu'nun sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, oyuncumuz Efkan Bekiroğlu'nun sözleşmesinde yer alan opsiyonu kullanarak kontratını 2026-2027 sezonuna kadar uzatmıştır. Efkan Bekiroğlu'na şanlı formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi.

Bu sezon Göztepe formasını Süper Lig'de 25 maçta terleten 30 yaşındaki orta saha 3 gol atıp 3 de asist yaptı, Efkan toplam 1076 dakika sahada kaldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
