Konyaspor için kupa finali öncesi dualar edildi!

Konyaspor, Türkiye Kupası finali için yola çıkmadan önce dualar edildi. Daha sonra ise meşaleler yakıldı, tezahüratlar yapıldı.

calendar 20 Mayıs 2026 17:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile yapacağı maç için Antalya'ya gitti.

Antalya'ya hareket öncesinde Konya Valisi İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve protokol üyeleri, Kayacık Tesisleri'nde takımla bir araya geldi.

Vali Akın ve Başkan Altay, Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker ile yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü İlhan Palut'a başarı diledi.

Edilen duanın ardından yeşil-beyazlı kafile, taraftarların meşale ve tezahüratları eşliğinde yola çıktı.

Çok sayıda taraftar, oluşturdukları araç konvoyuyla takım otobüsüne kent çıkışına kadar eşlik ederek, sevgi gösterilerinde bulundu.



"HEDEFİMİZ KUPAYI KAZANMAK!"

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker, tek hedeflerinin kupayı şehre getirmek olduğunu belirterek, "Hedefimiz kupayı kazanmak. İnşallah amacımıza ulaşacağız ve kupayı Konya'mıza getireceğiz. Bu yolda Konyaspor'umuza başarılar diliyorum." dedi.

Teknik Direktör İlhan Palut da kendilerini yalnız bırakmayan camiaya teşekkür ederek, "Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. En iyisini yapmak için gidiyoruz. İnşallah şehrimizi mutlu ederiz." ifadelerini kullandı.

Konyaspor ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 22 Mayıs Cuma günü Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
