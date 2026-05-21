Beşiktaş'tan orta sahaya wonderkid hamlesi

Beşiktaş, yeni sezon öncesi orta saha hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken sürpriz bir isim gündeme geldi.



Arjantin basınından gazeteci Ezequiel Sosa'nın haberine göre siyah-beyazlılar, Boca Juniors forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Milton Delgado ile ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor.



Haberde, genç futbolcu için yalnızca Beşiktaş'ın değil, Inter Milan'ın da devrede olduğu belirtildi. Avrupa'dan birçok kulübün radarında bulunan Milton Delgado'nun geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki süreçte netlik kazanması bekleniyor.



Henüz resmi bir girişim olup olmadığı bilinmezken, Beşiktaş yönetiminin genç ve potansiyelli oyuncular üzerine kurmayı planladığı yeni yapılanma kapsamında Milton Delgado ismini yakından takip ettiği öne sürüldü.



