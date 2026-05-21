 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
19:45
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
22:00
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
21:30
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
21:30
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
21:30
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
19:30
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
15:30

Beşiktaş'tan orta sahaya wonderkid hamlesi

Beşiktaş, Boca Juniors'un 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Milton Delgado için devreye girdi.

calendar 21 Mayıs 2026 11:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan orta sahaya wonderkid hamlesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


Beşiktaş, yeni sezon öncesi orta saha hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken sürpriz bir isim gündeme geldi. 

Arjantin basınından gazeteci Ezequiel Sosa'nın haberine göre siyah-beyazlılar, Boca Juniors forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Milton Delgado ile ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor.

Haberde, genç futbolcu için yalnızca Beşiktaş'ın değil, Inter Milan'ın da devrede olduğu belirtildi. Avrupa'dan birçok kulübün radarında bulunan Milton Delgado'nun geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki süreçte netlik kazanması bekleniyor.

Henüz resmi bir girişim olup olmadığı bilinmezken, Beşiktaş yönetiminin genç ve potansiyelli oyuncular üzerine kurmayı planladığı yeni yapılanma kapsamında Milton Delgado ismini yakından takip ettiği öne sürüldü. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.