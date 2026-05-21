Mauro Icardi, yeni teklifi düşünecek

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin geleceği ile ilgili görüşmeler devam ediyor.
Sezon biter bitmez oyuncunun menajeri Elio Pino ile masaya oturan başkan Dursun Özbek, önceki kontratında yüzde 50 indirimle 5 milyon Euro'luk 1 yılı kapsayan yeni bir teklif sundu.
Taraflar arasında görüşmenin oldukça olumlu geçtiği öğrenildi.
Sezon biter bitmez sevgilisi China Suarez ile birlikte Uzak Doğu seyahatine çıkan Arjantinli yıldızın, kararı tatil sonrasında bildireceği aktarıldı.
DAHA FAZLA SÜRE İSTİYOR
Aldığı süreleri yeterli bulmayan Arjantinli yıldızın kararı ise belirsizliğini koruyor.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan 33 yaşındaki futbolcu, 16 gol attı ve 3 asist yaptı.
