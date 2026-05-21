21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
19:45
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
22:00
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
21:30
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
21:30
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
21:30
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
19:30
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
15:30

Mauro Icardi, yeni teklifi düşünecek

Sözleşmesi biten Mauro Icardi, Galatasaray'ın yeni teklifini düşünecek.

21 Mayıs 2026 09:38
Haber: Sabah
Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin geleceği ile ilgili görüşmeler devam ediyor.

Sezon biter bitmez oyuncunun menajeri Elio Pino ile masaya oturan başkan Dursun Özbek, önceki kontratında yüzde 50 indirimle 5 milyon Euro'luk 1 yılı kapsayan yeni bir teklif sundu.

Taraflar arasında görüşmenin oldukça olumlu geçtiği öğrenildi.

Sezon biter bitmez sevgilisi China Suarez ile birlikte Uzak Doğu seyahatine çıkan Arjantinli yıldızın, kararı tatil sonrasında bildireceği aktarıldı.

DAHA FAZLA SÜRE İSTİYOR

Aldığı süreleri yeterli bulmayan Arjantinli yıldızın kararı ise belirsizliğini koruyor.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan 33 yaşındaki futbolcu, 16 gol attı ve 3 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
