21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
19:45
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
22:00
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
21:30
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
21:30
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
21:30
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
19:30
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
15:30

NBA Batı Konferansı finalinde Thunder, Spurs karşısında 1-1 eşitliği sağladı

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 30 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı

calendar 21 Mayıs 2026 10:11
Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
NBA Batı Konferansı finalinde Thunder, Spurs karşısında 1-1 eşitliği sağladı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı finali ikinci maçında Oklahoma City Thunder, sahasında San Antonio Spurs'u 122-113 mağlup ederek seride 1-1 eşitliği sağladı.

Paycom Center'daki maçta Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 30 sayı ve 9 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

Victor Wembanyama 21 sayı, 17 ribauntla Spurs'e liderlik ederken Stephon Castle, 25 sayı, Devin Vassell ise 22 sayı kaydetti.

Eşleşmenin üçüncü maçı 23 Mayıs Cumartesi günü San Antonio'da oynanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
