NBA Batı Konferansı finalinde Thunder, Spurs karşısında 1-1 eşitliği sağladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı finali ikinci maçında Oklahoma City Thunder, sahasında San Antonio Spurs'u 122-113 mağlup ederek seride 1-1 eşitliği sağladı.
Paycom Center'daki maçta Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 30 sayı ve 9 asistle galibiyette önemli rol oynadı.
Victor Wembanyama 21 sayı, 17 ribauntla Spurs'e liderlik ederken Stephon Castle, 25 sayı, Devin Vassell ise 22 sayı kaydetti.
Eşleşmenin üçüncü maçı 23 Mayıs Cumartesi günü San Antonio'da oynanacak.
