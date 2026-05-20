Paul Onuachu için transfer açıklaması!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, HT Spor'da açıklamalarda bulundu.
Doğan, hakkında Fenerbahçe de gündeme gelen Paul Onuachu ile ilgili transfer mesajı verdi. Ertuğrul Doğan, "Onuachu'nun talipleri var ama öyle bir gündemimiz yok." dedi.
Trabzonspor'da bu sezon 35 maçta süre bulan 31 yaşındaki Onuachu, 24 gol attı ve 2 asist yaptı. Onuachu, Süper Lig'de attığı 22 golle birlikte Eldor Shomurodov ile gol krallığını paylaşmıştı.
