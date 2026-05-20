 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
22:00
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
21:00
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
0-142'
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
20:00
20 Mayıs
Aalesund-Brann
21:00

Galatasaray'dan 15 milyon euro'luk talep: Bertuğ Yıldırım!

Başakşehir, Galatasaray'ın ilgi gösterdiği Bertuğ Yıldırım için takasa sıcak bakmıyor. İstanbul ekibi, 23 yaşındaki futbolcusu için 15 milyon euro istiyor.

calendar 20 Mayıs 2026 19:15 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2026 19:17
Haber: Trtspor, Fotoğraf: Instagram
Galatasaray'dan 15 milyon euro'luk talep: Bertuğ Yıldırım!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


Galatasaray, transfer döneminde santrafor rotasyonuna takviye yapmayı planlıyor. Victor Osimhen ile yola devam edecek olan sarı kırmızılılar, Mauro Icardi ile sözleşme uzatma görüşmelerini sürdürüyor.

GALATASARAY'IN LİSTESİNDE

Yönetim, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda bu bölgeyi güçlendirmeyi düşünüyor.

Yerli isimlere yönelen sarı kırmızılıların hedefindeki ilk ismin Bertuğ Yıldırım olduğu ifade edildi.

Yönetimin, Rams Başakşehir'de forma giyen 23 yaşındaki futbolcunun transferini takas artı bir miktar para karşılığında bitirmek istediği belirtildi. Galatasaray'ın, maliyeti düşürme adına takasta kullanmak için iki isim üzerinde durduğu kaydedildi.

Teklif edilebilecek isimlerden biri, ligin ikinci devresini Rams Başakşehir'de kiralık geçiren Kazımcan Karataş. Takas için teklif edilecek diğer isimse Ahmed Kutucu.

BAŞAKŞEHİR'İN BEKLENTİSİ

Başakşehir ise Bertuğ Yıldırım için takasa sıcak bakmıyor. İstanbul ekibi, 23 yaşındaki futbolcu için 15 milyon euro talep ediyor.

Bu sezon Rams Başakşehir ile çıkış yakalayan Bertuğ Yıldırım, 22 maçta 7 gol 3 asist üretti.

23 yaşındaki futbolcunun, turuncu lacivertlilerle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.