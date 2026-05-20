20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
22:00
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
21:00
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
0-142'
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
20:00
20 Mayıs
Aalesund-Brann
21:00

Trabzonspor, Muçi'nin opsiyonunu kullandı!

Trabzonspor, Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonunu kullandı ve KAP'a açıklama yaptı.

calendar 20 Mayıs 2026 18:17 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2026 18:21
Haber: Sporx.com
Trabzonspor, Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonunu kullandı.

Bordo-mavililer, Arnavut futbolcunun satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı.

Trabzonspor'da bu sezon 34 maçta süre bulan 25 yaşındaki Muçi, 15 gol attı ve 9 asist yaptı.

Bordo-mavililer, Muçi'nin opsiyonu için Beşiktaş'a 8.5 milyon euro bonservis ödeyecek.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Ernest Muçi'nin kesin transferi konusunda, kiralama sözleşmesinde yer alan kulübümüze ait opsiyon hakkı kullanılmıştır."

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, canlı yayında Muçi'nin transferi için, "Ernest Muçi transferiyle alakalı Beşiktaş'la anlaştık. Opsiyon hakkını kullandık. Karakter olarak çok güzel bir insan. Trabzon şehrinde de mutlu. Her oyuncu Trabzon şehrinde mutlu olamıyor. Çok önemli maçlarda, çok önemli katkılar yaptı. Böyle bir oyuncuyu Avrupa'dan Trabzon'a getirmek çok zor bir iş! İlk tercihleri Trabzon olmuyor, bu da gerçek. Avrupa'da bu rakamlara böyle bir oyuncu alamazsın! Bu transferden iki takım da kazandı. Serdal Adalı da taksit konusunda yardımcı oldu, teşekkür ederim." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
