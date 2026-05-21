20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
0-3
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
2-0
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
1-4
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
1-2
20 Mayıs
Aalesund-Brann
2-1

Galatasaray'dan '+' transferi: Habib Diarra

Sunderland formasıyla Premier Lig'deki ilk sezonunda etkileyici bir performans sergileyen Senegalli yıldız, Okan Buruk'un ilk tercihi konumunda. TFF'nin 10+4 kuralındaki genç kontenjanına uyan 22 yaşındaki oyuncuda nabız yoklaması yapıldı

calendar 21 Mayıs 2026 08:18
Haber: Sabah
TFF'den 10+4 kuralını değiştirmesini bekleyen Galatasaray'ın mevcut kadrosunda 23 yaş altı kontenjana sadece Renato Nhaga uyuyor.

Lemina ve Torreira ile devam kararı alan sarıkırmızılılar, orta sahaya üst seviye genç bir takviye planlıyor. Real Madrid'den Camavinga ismi ortaya atılsa da Aslan'ın rüyasını Habib Diarra süslüyor...

Bu sezon başında 31.5 milyon Euro bonservis karşılığında Strasbourg'dan Sunderland'e transfer olan Diarra, İngiltere'de sınıfı geçti.

2004 doğumlu Senegalli dinamo, 21 maçta 3 gol-3 asiste imzasını koydu. 8 numara dışında ön libero ve ofansif orta saha olarak görev yapabilen başarılı oyuncuya, 30 milyon Euro'nun üzerinde değer biçiliyor.

ATLETİCO MADRİD YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Alt yaş kategorisinde Fransa için oynayan Diarra, A milli takım düzeyinde tercihini Senegal'den yana kullandı.

22 yaşındaki futbolcu, Sunderland'deki performansıyla Suudi Arabistan dışında Atletico Madrid'in dikkatini çekti ve Galatasaray'ın listesine üst sıradan girdi. Yabancı kuralında +4 kontenjanına uyduğu için teknik kadronun çok istediği Diarra için yönetim harekete geçti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
