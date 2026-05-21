 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
0-3
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
2-0
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
1-4
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
1-2
20 Mayıs
Aalesund-Brann
2-1

Youri Tielemans: "Harika hissediyorum"

Aston Villa forması giyen Youri Tielemans, UEFA Avrupa Ligi'ndeki zafer sonrası konuştu.

calendar 21 Mayıs 2026 00:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Youri Tielemans: 'Harika hissediyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


Aston Villa forması giyen Youri Tielemans, UEFA Avrupa Ligi'ndeki zafer sonrası açıklamalarda bulundu.

Belçikalı orta saha oyuncusu, "Harika hissediyorum. Sesim biraz kısıldı ama her şey yolunda. Çok çalıştık, muhteşem bir performans sergiledik ve harika bir sezon geçirdik. Tüm bunlara bu zaferi de eklemek muhteşem." dedi.

Tielemans, "Harika bir duygu. Çok inişli çıkışlı bir sezon oldu. Çok kötü başladık. Performansımız çok düşüktü. Durumu tersine çevirmemiz, oyuncuların ve teknik ekibin başarısıydı. Çalışmaya ve inanmaya devam ettik. Sonunda kupayı aldık, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız ve bir kupa kazandık." diye konuştu.

Youri Tielemans, son olarak, "Taraftarlarımız muhteşemdi. Maç boyunca sadece onların sesini duyabiliyorduk. Onlara teşekkürler. Yaşasın Villa!" dedi.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.