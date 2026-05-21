Youri Tielemans: 'Harika hissediyorum'

Aston Villa forması giyen Youri Tielemans, UEFA Avrupa Ligi'ndeki zafer sonrası açıklamalarda bulundu.



Belçikalı orta saha oyuncusu, "Harika hissediyorum. Sesim biraz kısıldı ama her şey yolunda. Çok çalıştık, muhteşem bir performans sergiledik ve harika bir sezon geçirdik. Tüm bunlara bu zaferi de eklemek muhteşem." dedi.



Tielemans, "Harika bir duygu. Çok inişli çıkışlı bir sezon oldu. Çok kötü başladık. Performansımız çok düşüktü. Durumu tersine çevirmemiz, oyuncuların ve teknik ekibin başarısıydı. Çalışmaya ve inanmaya devam ettik. Sonunda kupayı aldık, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız ve bir kupa kazandık." diye konuştu.



Youri Tielemans, son olarak, "Taraftarlarımız muhteşemdi. Maç boyunca sadece onların sesini duyabiliyorduk. Onlara teşekkürler. Yaşasın Villa!" dedi.







