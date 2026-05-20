Gençlerbirliği'ne müjdeli haber!

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Haydar Arda Çakmak, FIFA tarafından verilen transfer yasağına ilişkin ödemelerin yapıldığını söyledi.



Çakmak, AA muhabirine, Daniel Popa dosyasından kaynaklanan geçici transfer yasağıyla ilgili 25 bin avroluk ödemenin gerçekleştirildiğini ve yasağın 1-2 gün içerisinde kalkmasını beklediklerini ifade etti.



Ayrıca kırmızı-siyahlı ekipte Emre Zahid Sağlam dosyasının da FIFA'ya ulaştırıldığını öğrendiklerini dile getiren Çakmak, bu oyuncu için de 48 bin avro ödeme yapıldığını sözlerine ekledi.



