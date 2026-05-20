20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
0-145'
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
1-081'
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
1-4
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
1-2
20 Mayıs
Aalesund-Brann
1-185'

Yüksel Yıldırım: "NK Osijek teklif edildi ancak reddettim"

Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, "Hırvatistan takımı NK Osijek'i bana teklif ettiler ama onlara istemediğimi ilettim. Satın almak gibi bir ilgimiz yok" dedi.

calendar 20 Mayıs 2026 21:29
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Hırvatistan'ın Prva HNL liginde mücadele eden NK Osijek'in satın alınması için kendisine teklif edildiğini ancak ilgilenmediklerini belirterek teklifi reddettiğini söyledi.

Toplamda 10 takımın bulunduğu Hırvatistan'ın en üst futbol ligi Prva HNL'de mücadele eden NK Osijek, 32 puanla 9'uncu sırada yer alıyor.

"İLGİMİZ OLMADI"

NK Osijek'i satın almak gibi bir ilgisinin olmadığını ifade eden Yıldırım, "NK Osijek'i bana teklif ettiler ama onlara istemediğimi ilettim. Satın almak gibi bir ilgimiz yok. Bu konuda herhangi bir girişimimiz ya da değerlendirmemiz de olmadı" diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
