 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
0-3
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
2-0
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
1-4
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
1-2
20 Mayıs
Aalesund-Brann
2-1

Morgan Rogers: "Kelimelerle anlatamam"

Aston Villa forması giyen Morgan Rogers, UEFA Avrupa Ligi'ndeki zaferi değerlendirdi.

calendar 21 Mayıs 2026 00:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Morgan Rogers: 'Kelimelerle anlatamam'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News
Aston Villa forması giyen Morgan Rogers, UEFA Avrupa Ligi'ndeki zafer sonrası konuştu.

İngiliz yıldız, "Bunu kelimelerle ifade etmek zor, bunun için çok çalıştık. Başardık ve turu geçtik. Bu, taraftarlar için harika bir an, kulüp için de harika. Tarihe geçeceğiz. Ortam çok heyecanlıydı. Hepimiz gerçekten çok heyecanlıyız." dedi.

Rogers, "Teknik direktör, daha kolay goller atmam ve ceza sahasına girmem için bana sürekli baskı yapıyordu. Topa ayak ucumla dokunup gol atabildiğim için mutluyum. Yorgunum ama o kadar da değil. Sonunda her şeye değdi." diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.