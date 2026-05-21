Unai Emery'den 5. Avrupa Ligi Kupası!

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rekorunu geliştirdi.



UEFA Avrupa Ligi'ni en fazla kazanan isim olan Emery, Aston Villa'daki zaferiyle birlikte bu kupayı 5. kez kazanma başarısı gösterdi.



"VILLA İLE KAZANIYOR"



Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi'ni 5 kez adında 'Villa' geçen takımlarla kazandı.



Sevilla - 3 kez

Villarreal

Aston Villa



UEFA Avrupa Ligi'nde 6 kez final oynayan Emery, tek kaybını Arsenal ile yaşamıştı.



