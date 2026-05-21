 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
0-3
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
2-0
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
1-4
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
1-2
20 Mayıs
Aalesund-Brann
2-1

İstanbul'da kazanan Aston Villa!

Aston Villa, İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Freiburg'u 3-0 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü.

calendar 20 Mayıs 2026 23:52 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2026 00:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İstanbul'da kazanan Aston Villa!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman ekibi Freiburg ile İngiliz temsilcisi Aston Villa, İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Aston Villa, Freiburg'u 3-0 mağlup etti ve UEFA Avrupa Ligi'ni müzesine götürdü.

İngiliz ekibine İstanbul'daki finalde galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Youri Tielemans, 45+3. dakikada Emialiano Buendia ve 58. dakikada Morgen Rogers attı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada rakip yarı alanda buluştuğu topla hücuma çıkan Rogers'ın şutunda kaleci gole izin vermedi.

17. dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında Aston Villa savunmasının çevirdiği topa ceza yayı önünde Höfler sert vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

34. dakikada Aston Villa'nın çıkarken kaptırdığı topta Manzambi'nin ceza sahası dışından şutunu kaleci Emiliano Martinez kurtardı.

41. dakikada Aston Villa'nın golü geldi. Sol taraftan köşe vuruşunu paslaşarak kullanan İngiliz ekibinde Rogers'ın ceza sahasına gönderdiği topa Tielemans gelişine düzgün vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

45+3. dakikada Aston Villa skoru 2-0 yaptı. McGinn'in sağ taraftan pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Buendia'nın sol ayağıyla şık vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin köşesinden ağlara gitti: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı İngiliz ekibinin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YAR)

58. dakikada Aston Villa skoru 3-0 yaptı. Soldan gelişen atakta Buendia'nın içeri çevirdiği topa altıpas içinde dokunan Rogers topu ağlara gönderdi.

70. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte topa yükselen Onana'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

75. dakikada Aston Villa bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Buendia müsait pozisyonda meşin yuvarlağı kalecinin yanında auta attı.

Müsabakayı 3-0 kazanan Aston Villa, kupanın sahibi oldu.

Stat: Tüpraş

Hakemler: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (Fransa)

Freiburg: Atubolu, Kübler (Dk. 73 Makengo), Ginter, Lienhart (Dk. 61 Rosenfelder), Treu, Eggestein, Höfler (Dk. 61 Höler), Beste (Dk. 86 Günter), Manzambi, Grifo (Dk. 73 Scherhant), Matanovic

Aston Villa: Emiliano Martinez, Cash, Konsa, Pau Torres (Dk. 88 Mings), Digne (Dk. 81 Maatsen), Lindelöf (Dk. 66 Onana), Tielemans (Dk. 88 Luiz), McGinn, Rogers, Buendia (Dk. 81 Jadon Sancho), Watkins

Goller: Dk. 41 Tielemans, Dk. 45+3 Buendia, Dk. 58 Rogers (Aston Villa)

Sarı kartlar:Dk. 5 Treu (Freiburg), Dk. 16 Buendia, Dk. 21 Cash, Dk. 86 McGinn (Aston Villa) 25 YIL SONRA EN GENÇ İSİM

Aston Villa'nın üçüncü golünü atan Morgan Rogers, 2001 UEFA Kupası finalinde Liverpool adına Alaves'e karşı gol atan Steven Gerrard'dan (20 yaş 351 gün) bu yana bir büyük Avrupa finalinde gol atan en genç İngiliz oyuncu oldu.

UNAI EMERY'DEN 5. KUPA

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, bu kupayla birlikte rekorunu geliştirdi.

UEFA Avrupa Ligi'ni en fazla kazanan teknik direktör olan Emery, İstanbul'da 5. kupasını kazandı. UEFA Avrupa Ligi'nde 6 kez final oynayan İspanyol teknik adam, 5. kez sahadan kupayla ayrıldı.



44 YIL SONRA AVRUPA KUPASI

UEFA Avrupa Ligi'ni ilk kez kazanan Aston Villa, İstanbul'daki bu zaferle birlikte 1982'deki Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonluğunun ardından ilk büyük Avrupa kupasını kazanma başarısı gösterdi.

İSTANBUL'DA YİNE İNGİLİZLER KAZANDI

İstanbul'da oynanan UEFA finallerindeki İngiliz üstünlüğü Aston Villa'nın kupayı kazanmasıyla birlikte sürdü.

İngiliz ekipleri, İstanbul'da oynanan 5 finalden 4'ünü kazanma başarısı gösterdi.



İSTANBUL'DA OYNANAN UEFA FİNALLERİ

2005 UEFA Şampiyonlar Ligi

Milan 3-3 Liverpool (Penaltılarda Liverpool 3-2 kazandı)

2009 UEFA Kupası

Shakhtar Donetsk 2-1 Werder Bremen

2019 UEFA Süper Kupa

Chelsea 1-1 Liverpool (Liverpool, normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 biten maçta Chelsea'yi penaltılarda 5-4 mağlup etti.)

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi

Manchester City 1-0 Inter

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.