İstanbul'da kazanan Aston Villa!

UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman ekibi Freiburg ile İngiliz temsilcisi Aston Villa, İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.Aston Villa, Freiburg'u 3-0 mağlup etti ve UEFA Avrupa Ligi'ni müzesine götürdü.İngiliz ekibine İstanbul'daki finalde galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Youri Tielemans, 45+3. dakikada Emialiano Buendia ve 58. dakikada Morgen Rogers attı.3. dakikada rakip yarı alanda buluştuğu topla hücuma çıkan Rogers'ın şutunda kaleci gole izin vermedi.17. dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında Aston Villa savunmasının çevirdiği topa ceza yayı önünde Höfler sert vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.34. dakikada Aston Villa'nın çıkarken kaptırdığı topta Manzambi'nin ceza sahası dışından şutunu kaleci Emiliano Martinez kurtardı.Karşılaşmanın ilk yarısı İngiliz ekibinin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.70. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte topa yükselen Onana'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.75. dakikada Aston Villa bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Buendia müsait pozisyonda meşin yuvarlağı kalecinin yanında auta attı.Müsabakayı 3-0 kazanan Aston Villa, kupanın sahibi oldu.TüpraşFrançois Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (Fransa)Atubolu, Kübler (Dk. 73 Makengo), Ginter, Lienhart (Dk. 61 Rosenfelder), Treu, Eggestein, Höfler (Dk. 61 Höler), Beste (Dk. 86 Günter), Manzambi, Grifo (Dk. 73 Scherhant), MatanovicEmiliano Martinez, Cash, Konsa, Pau Torres (Dk. 88 Mings), Digne (Dk. 81 Maatsen), Lindelöf (Dk. 66 Onana), Tielemans (Dk. 88 Luiz), McGinn, Rogers, Buendia (Dk. 81 Jadon Sancho), WatkinsDk. 41 Tielemans, Dk. 45+3 Buendia, Dk. 58 Rogers (Aston Villa)Dk. 5 Treu (Freiburg), Dk. 16 Buendia, Dk. 21 Cash, Dk. 86 McGinn (Aston Villa)Aston Villa'nın üçüncü golünü atan Morgan Rogers, 2001 UEFA Kupası finalinde Liverpool adına Alaves'e karşı gol atan Steven Gerrard'dan (20 yaş 351 gün) bu yana bir büyük Avrupa finalinde gol atan en genç İngiliz oyuncu oldu.Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, bu kupayla birlikte rekorunu geliştirdi.UEFA Avrupa Ligi'ni en fazla kazanan teknik direktör olan Emery, İstanbul'da 5. kupasını kazandı. UEFA Avrupa Ligi'nde 6 kez final oynayan İspanyol teknik adam, 5. kez sahadan kupayla ayrıldı.UEFA Avrupa Ligi'ni ilk kez kazanan Aston Villa, İstanbul'daki bu zaferle birlikte 1982'deki Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonluğunun ardından ilk büyük Avrupa kupasını kazanma başarısı gösterdi.İstanbul'da oynanan UEFA finallerindeki İngiliz üstünlüğü Aston Villa'nın kupayı kazanmasıyla birlikte sürdü.İngiliz ekipleri, İstanbul'da oynanan 5 finalden 4'ünü kazanma başarısı gösterdi.Milan 3-3 Liverpool (Penaltılarda Liverpool 3-2 kazandı)Shakhtar Donetsk 2-1 Werder BremenChelsea 1-1 Liverpool (Liverpool, normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 biten maçta Chelsea'yi penaltılarda 5-4 mağlup etti.)Manchester City 1-0 Inter