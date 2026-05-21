İstanbul'da kazanan Aston Villa!

UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman ekibi Freiburg ile İngiliz temsilcisi Aston Villa, İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Aston Villa, Freiburg'u 3-0 mağlup etti ve UEFA Avrupa Ligi'ni müzesine götürdü.
İngiliz ekibine İstanbul'daki finalde galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Youri Tielemans, 45+3. dakikada Emialiano Buendia ve 58. dakikada Morgen Rogers attı.
3. dakikada rakip yarı alanda buluştuğu topla hücuma çıkan Rogers'ın şutunda kaleci gole izin vermedi.
17. dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında Aston Villa savunmasının çevirdiği topa ceza yayı önünde Höfler sert vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.
34. dakikada Aston Villa'nın çıkarken kaptırdığı topta Manzambi'nin ceza sahası dışından şutunu kaleci Emiliano Martinez kurtardı.
41. dakikada Aston Villa'nın golü geldi. Sol taraftan köşe vuruşunu paslaşarak kullanan İngiliz ekibinde Rogers'ın ceza sahasına gönderdiği topa Tielemans gelişine düzgün vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
45+3. dakikada Aston Villa skoru 2-0 yaptı. McGinn'in sağ taraftan pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Buendia'nın sol ayağıyla şık vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin köşesinden ağlara gitti: 0-2
Karşılaşmanın ilk yarısı İngiliz ekibinin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YAR)
58. dakikada Aston Villa skoru 3-0 yaptı. Soldan gelişen atakta Buendia'nın içeri çevirdiği topa altıpas içinde dokunan Rogers topu ağlara gönderdi.
70. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte topa yükselen Onana'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
75. dakikada Aston Villa bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Buendia müsait pozisyonda meşin yuvarlağı kalecinin yanında auta attı.
Müsabakayı 3-0 kazanan Aston Villa, kupanın sahibi oldu.
Stat: Tüpraş
Hakemler: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (Fransa)
Freiburg: Atubolu, Kübler (Dk. 73 Makengo), Ginter, Lienhart (Dk. 61 Rosenfelder), Treu, Eggestein, Höfler (Dk. 61 Höler), Beste (Dk. 86 Günter), Manzambi, Grifo (Dk. 73 Scherhant), Matanovic
Aston Villa: Emiliano Martinez, Cash, Konsa, Pau Torres (Dk. 88 Mings), Digne (Dk. 81 Maatsen), Lindelöf (Dk. 66 Onana), Tielemans (Dk. 88 Luiz), McGinn, Rogers, Buendia (Dk. 81 Jadon Sancho), Watkins
Goller: Dk. 41 Tielemans, Dk. 45+3 Buendia, Dk. 58 Rogers (Aston Villa)
Sarı kartlar:Dk. 5 Treu (Freiburg), Dk. 16 Buendia, Dk. 21 Cash, Dk. 86 McGinn (Aston Villa) 25 YIL SONRA EN GENÇ İSİM
Aston Villa'nın üçüncü golünü atan Morgan Rogers, 2001 UEFA Kupası finalinde Liverpool adına Alaves'e karşı gol atan Steven Gerrard'dan (20 yaş 351 gün) bu yana bir büyük Avrupa finalinde gol atan en genç İngiliz oyuncu oldu.
UNAI EMERY'DEN 5. KUPA
Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, bu kupayla birlikte rekorunu geliştirdi.
UEFA Avrupa Ligi'ni en fazla kazanan teknik direktör olan Emery, İstanbul'da 5. kupasını kazandı. UEFA Avrupa Ligi'nde 6 kez final oynayan İspanyol teknik adam, 5. kez sahadan kupayla ayrıldı.
44 YIL SONRA AVRUPA KUPASI
UEFA Avrupa Ligi'ni ilk kez kazanan Aston Villa, İstanbul'daki bu zaferle birlikte 1982'deki Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonluğunun ardından ilk büyük Avrupa kupasını kazanma başarısı gösterdi.
İSTANBUL'DA YİNE İNGİLİZLER KAZANDI
İstanbul'da oynanan UEFA finallerindeki İngiliz üstünlüğü Aston Villa'nın kupayı kazanmasıyla birlikte sürdü.
İngiliz ekipleri, İstanbul'da oynanan 5 finalden 4'ünü kazanma başarısı gösterdi.
İSTANBUL'DA OYNANAN UEFA FİNALLERİ
2005 UEFA Şampiyonlar Ligi
Milan 3-3 Liverpool (Penaltılarda Liverpool 3-2 kazandı)
2009 UEFA Kupası
Shakhtar Donetsk 2-1 Werder Bremen
2019 UEFA Süper Kupa
Chelsea 1-1 Liverpool (Liverpool, normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 biten maçta Chelsea'yi penaltılarda 5-4 mağlup etti.)
2023 UEFA Şampiyonlar Ligi
Manchester City 1-0 Inter
Aston Villa, Freiburg'u 3-0 mağlup etti ve UEFA Avrupa Ligi'ni müzesine götürdü.
İngiliz ekibine İstanbul'daki finalde galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Youri Tielemans, 45+3. dakikada Emialiano Buendia ve 58. dakikada Morgen Rogers attı.
🚀TIELEMANS! FİNALDE AÇILIŞI HARİKA YAPTI! pic.twitter.com/oUhgiDGB3r
— Sporx (@sporx) May 20, 2026
🚀BUENDIA, TIELEMANS'A EŞLİK ETTİ! pic.twitter.com/bHzuPEj2JJ https://t.co/9QiKBKwdiy
— Sporx (@sporx) May 20, 2026
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
🔥Aston Villa, finalde farkı 3'e çıkardı. pic.twitter.com/Yuxblzesjx
— Sporx (@sporx) May 20, 2026
3. dakikada rakip yarı alanda buluştuğu topla hücuma çıkan Rogers'ın şutunda kaleci gole izin vermedi.
17. dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında Aston Villa savunmasının çevirdiği topa ceza yayı önünde Höfler sert vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.
34. dakikada Aston Villa'nın çıkarken kaptırdığı topta Manzambi'nin ceza sahası dışından şutunu kaleci Emiliano Martinez kurtardı.
41. dakikada Aston Villa'nın golü geldi. Sol taraftan köşe vuruşunu paslaşarak kullanan İngiliz ekibinde Rogers'ın ceza sahasına gönderdiği topa Tielemans gelişine düzgün vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
45+3. dakikada Aston Villa skoru 2-0 yaptı. McGinn'in sağ taraftan pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Buendia'nın sol ayağıyla şık vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin köşesinden ağlara gitti: 0-2
Karşılaşmanın ilk yarısı İngiliz ekibinin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YAR)
58. dakikada Aston Villa skoru 3-0 yaptı. Soldan gelişen atakta Buendia'nın içeri çevirdiği topa altıpas içinde dokunan Rogers topu ağlara gönderdi.
70. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte topa yükselen Onana'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
75. dakikada Aston Villa bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Buendia müsait pozisyonda meşin yuvarlağı kalecinin yanında auta attı.
Müsabakayı 3-0 kazanan Aston Villa, kupanın sahibi oldu.
Stat: Tüpraş
Hakemler: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (Fransa)
Freiburg: Atubolu, Kübler (Dk. 73 Makengo), Ginter, Lienhart (Dk. 61 Rosenfelder), Treu, Eggestein, Höfler (Dk. 61 Höler), Beste (Dk. 86 Günter), Manzambi, Grifo (Dk. 73 Scherhant), Matanovic
Aston Villa: Emiliano Martinez, Cash, Konsa, Pau Torres (Dk. 88 Mings), Digne (Dk. 81 Maatsen), Lindelöf (Dk. 66 Onana), Tielemans (Dk. 88 Luiz), McGinn, Rogers, Buendia (Dk. 81 Jadon Sancho), Watkins
Goller: Dk. 41 Tielemans, Dk. 45+3 Buendia, Dk. 58 Rogers (Aston Villa)
Sarı kartlar:Dk. 5 Treu (Freiburg), Dk. 16 Buendia, Dk. 21 Cash, Dk. 86 McGinn (Aston Villa) 25 YIL SONRA EN GENÇ İSİM
Aston Villa'nın üçüncü golünü atan Morgan Rogers, 2001 UEFA Kupası finalinde Liverpool adına Alaves'e karşı gol atan Steven Gerrard'dan (20 yaş 351 gün) bu yana bir büyük Avrupa finalinde gol atan en genç İngiliz oyuncu oldu.
UNAI EMERY'DEN 5. KUPA
Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, bu kupayla birlikte rekorunu geliştirdi.
UEFA Avrupa Ligi'ni en fazla kazanan teknik direktör olan Emery, İstanbul'da 5. kupasını kazandı. UEFA Avrupa Ligi'nde 6 kez final oynayan İspanyol teknik adam, 5. kez sahadan kupayla ayrıldı.
44 YIL SONRA AVRUPA KUPASI
UEFA Avrupa Ligi'ni ilk kez kazanan Aston Villa, İstanbul'daki bu zaferle birlikte 1982'deki Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonluğunun ardından ilk büyük Avrupa kupasını kazanma başarısı gösterdi.
İSTANBUL'DA YİNE İNGİLİZLER KAZANDI
İstanbul'da oynanan UEFA finallerindeki İngiliz üstünlüğü Aston Villa'nın kupayı kazanmasıyla birlikte sürdü.
İngiliz ekipleri, İstanbul'da oynanan 5 finalden 4'ünü kazanma başarısı gösterdi.
İSTANBUL'DA OYNANAN UEFA FİNALLERİ
2005 UEFA Şampiyonlar Ligi
Milan 3-3 Liverpool (Penaltılarda Liverpool 3-2 kazandı)
2009 UEFA Kupası
Shakhtar Donetsk 2-1 Werder Bremen
2019 UEFA Süper Kupa
Chelsea 1-1 Liverpool (Liverpool, normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 biten maçta Chelsea'yi penaltılarda 5-4 mağlup etti.)
2023 UEFA Şampiyonlar Ligi
Manchester City 1-0 Inter
🏆 UEFA AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONU ASTON VILLA! pic.twitter.com/ndd7pVfU4w
— Sporx (@sporx) May 20, 2026