 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
0-3
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
2-0
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
1-4
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
1-2
20 Mayıs
Aalesund-Brann
2-1

Galatasaray'dan 10 numaraya son aday: Saibari

Mertens'in yokluğunu fazlasıyla hisseden Galatasaray'ın, PSV formasıyla Hollanda Ligi'nde 15 gol, 8 asist üreterek şampiyonluk yaşayan Ismael Saibari ile ilgilendiği ortaya çıktı. Yönetimin Bernardo Silva ve Julian Brandt için de girişimleri devam ediyor.

calendar 21 Mayıs 2026 08:33
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan 10 numaraya son aday: Saibari
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


Transferde öncelikli hedeflerinden birisini 10 numara pozisyonu olarak belirleyen Galatasaray'da liste yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Bernardo Silva'ya resmi teklif yapan ve yanıt bekleyen Sarı-Kırmızılılar, yine kısa süre içinde serbest kalacak olan Dortmund'lu Julian Brandt için de girişimlere başlamıştı.

2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Yönetimin şimdi de PSV Eindhoven formasıyla harika bir sezon geçiren Ismael Saibari'yi gündemine aldığı ortaya çıktı.

15 gol ve 8 asistlik performansıyla hem PSV'yi şampiyon yapan hem de Hollanda Ligi'nde sezonun futbolcusu seçilen Faslı yıldızla ilgili ilk adımların atıldığı öğrenildi. 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Saibari için PSV'nin belirlediği bonservis bedelinin 40 milyon euro olduğu iddia ediliyor.

25 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde de 7 maçta 3 kez ağları havalandırdı.

ÇOK CİDDİ BÜTÇE AYRILDI

Bu sezon şampiyonluğa rağmen Mertens'in eksikliğini fazlasıyla hisseden Okan Buruk'un Victor Osimhen'in arkasına mutlaka skorer bir 10 numara istediği belirtiliyor. Yönetim bu transferi bitirebilmek için ciddi bir parayı gözden çıkarmış durumda.

PSV'DE MÜTHİŞ BİR PERFORMANSA İMZA ATTI

Fas Milli Takımı ile de 27 maça çıkan 25 yaşındaki 10 numara, söz konusu karşılaşmalarda ülkesi adına 7 gol kaydetti. Bu sezonki performansıyla dikkatleri çeken Saibari'nin yeni sezonda PSV'de kalıp kalmayacağı merak konusu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.