Haziran ayında seçime gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de mevcut yönetimin, transfer çalışmalarını tamamlayarak göreve gelecek yeni başkan ve yönetim ekibine sunmayı planladığı belirtildi.
Lazionews'te Claudio Toilo imzasıyla yayımlanan haberde, Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki sol bek Nuno Tavares ile yeniden temas kurduğu öne sürüldü.
Haberde, sarı-lacivertli ekibin Portekizli futbolcuya olan ilgisinin yeniden gündeme geldiği ifade edilirken, Tavares'in transfer piyasasındaki durumunun oldukça hareketli olduğu aktarıldı. Fenerbahçe'nin yanı sıra Atletico Madrid, Marsilya ve çeşitli Suudi Arabistan kulüplerinin de oyuncuyu takip ettiği, başarılı futbolcunun gelecek transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.
Öte yandan Fenerbahçe'nin ocak ayında Tavares transferine oldukça yaklaştığı, Simone Inzaghi'nin çalıştırdığı Al-Hilal'in de aralarında bulunduğu bazı Suudi kulüplerinin oyuncu için ciddi girişimlerde bulunduğu belirtildi. Al-Hilal'in yüksek bir bonservis bedeli teklif edebileceği ifade edilirken, Tavares'in güçlü fiziği ve çok yönlü oyun yapısıyla dikkat çektiği kaydedildi.
KARİYERİ VE PİYASA DEĞERİ
2025 yılında Arsenal'den 5.7 milyon euro karşılığında Lazio'ya transfer olan Nuno Tavares, kariyerinde Benfica, Nottingham Forest, Marsilya ve Lazio formalarını giydi. Portekiz Milli Takımı'nda da 3 kez görev yapan 26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro olarak gösteriliyor.
Fenerbahçe'den Nuno Tavares hamlesi!
Fenerbahçe'nin Lazio forması giyen Portekizli sol bek Nuno Tavares için devreye girdiği öne sürüldü
Haziran ayında seçime gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de mevcut yönetimin, transfer çalışmalarını tamamlayarak göreve gelecek yeni başkan ve yönetim ekibine sunmayı planladığı belirtildi.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Fenerbahçe'de stoper transferi için rota Almanya!
-
9
Fenerbahçe'den Nuno Tavares hamlesi!
-
8
Galatasaray'dan '+' transferi: Habib Diarra
-
7
Fenerbahçe'ye 85 milyon euroluk engel: Kim Min-jae
-
6
Fenerbahçe'den Sörloth için ilk temas!
-
5
Joachim Löw'den Fenerbahçe açıklaması!
-
4
Fenerbahçe'de kaleye sürpriz aday: Lucas Chevalier
-
3
Galatasaray'dan 35 milyon Euro!
-
2
Joao Cancelo: "Favorim Galatasaray"
-
1
Galatasaray planlarını değiştirdi!
- 11:09 Fenerbahçe Asensio ile rekor kırdı!
- 10:11 NBA Batı Konferansı finalinde Thunder, Spurs karşısında 1-1 eşitliği sağladı
- 10:01 Galatasaray'ın büyük hayali: Camavinga
- 09:38 Mauro Icardi, yeni teklifi düşünecek
- 09:37 Fenerbahçe'de ayrılık sinyali: Çağlar Söyüncü
- 09:29 Fenerbahçe'de Sidiki Cherif kararı!
- 09:16 Fenerbahçe'den Nuno Tavares hamlesi!
- 09:15 Bernardo Silva, Galatasaray'dan zaman istedi
- 09:07 Fenerbahçe'de stoper transferi için rota Almanya!
- 09:00 Fenerbahçe'de kaleye sürpriz aday: Lucas Chevalier
- 08:54 Galatasaray'dan 35 milyon Euro!
- 08:51 Fenerbahçe'den Sörloth için ilk temas!
- 08:45 Beşiktaş'ta ayrılık listesi kabarık!
- 08:35 Fenerbahçe'nin gündemindeki Conte için çarpıcı sözler: "Takıntılı"
- 08:33 Galatasaray'dan 10 numaraya son aday: Saibari
- 08:18 Galatasaray'dan '+' transferi: Habib Diarra
- 08:07 Galatasaray planlarını değiştirdi!
- 01:26 Southampton'ın itirazına ret!
- 01:23 Emery: "Avrupa Ligi'ne minnettarım"
- 01:07 John McGinn: "İnanamıyorum!"
- 00:45 Ezri Konsa: "Bu kupa onlar için"
- 00:40 Julian Schuster: "Beklediğimiz gibi olmadı"
- 00:36 Igor Matanovic: "Sezon için gurur duyuyoruz"
- 00:27 Watkins: "Çok güzel bir başarı"
- 00:11 Morgan Rogers: "Kelimelerle anlatamam"
- 00:06 Youri Tielemans: "Harika hissediyorum"
- 00:00 Unai Emery'den 5. Avrupa Ligi Kupası!
- 23:52 İstanbul'da kazanan Aston Villa!
- 23:34 Joachim Löw'den Fenerbahçe açıklaması!
- 23:13 Solskjaer: "Beşiktaş'ta hayalimdi"
- 22:55 Vincenzo Montella'dan Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu sözleri!
- 21:33 Gençlerbirliği'ne müjdeli haber!
- 21:32 UEFA açıkladı: Milli takımlar turnuvalarında sistem değişti!
- 21:29 Yüksel Yıldırım: "NK Osijek teklif edildi ancak reddettim"
- 20:55 UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon İstanbul'da belli olacak
- 20:44 Hakan Safi'den Paolo Maldini açıklaması!
- 20:28 Bernardo Silva'dan Manchester City'ye veda!
- 20:18 Joao Cancelo: "Favorim Galatasaray"
- 20:01 Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
- 19:50 Arda Güler'den A Milli Takım'a müjdeli haber!
- 19:44 Haier Bosphorus Challenger Cup İstanbul'da başladı
- 19:39 Atletico Madrid, Bernardo Silva için devreye girdi!
- 19:15 Galatasaray'dan 15 milyon euro'luk talep: Bertuğ Yıldırım!
- 18:54 Türkiye Kupası finalinde hakem Halil Umut Meler!
- 18:48 Ertuğrul Doğan'dan transfer ve ayrılık açıklaması!
- 18:46 Ertuğrul Doğan'dan Galatasaray için açıklama
- 18:37 Paul Onuachu için transfer açıklaması!
- 18:17 Trabzonspor, Muçi'nin opsiyonunu kullandı!
- 17:54 Southampton'dan men kararına itiraz
- 17:50 Göztepe'de Heliton'a veda!
- 17:17 Konyaspor için kupa finali öncesi dualar edildi!
- 17:13 Fatih Karagümrük, Daniele Verde'nin bonservisini aldı
- 17:09 Metin Diyadin: "İlhan Cavcav'ı kopyalama olmaz"
- 17:09 Göztepe'de Efkan Bekiroğlu ile 1 yıl daha!
- 16:56 Torreira'nın menajeri: "Icardi bedelsiz gidecek"
- 16:46 Beşiktaş, Önder Özen'i açıkladı!
- 16:36 Memik Yılmaz: "Fedakarlık isteyen bir sezon oldu"
- 16:12 Fred için ayrılık iddiası: Evini bile aldı
- 15:50 Robertson'ın imzasına seçim engeli
- 15:38 Avrupa futboluna yıllar sonra gelen şampiyonluklar damga vurdu
Bernardo Silva'dan Manchester City'ye veda!
Joao Cancelo: "Favorim Galatasaray"
Avrupa futboluna yıllar sonra gelen şampiyonluklar damga vurdu
Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da yılın futbolcusu seçildi
Pep Guardiola'dan geleceği için açıklama!
Bournemouth, 127 yıllık tarihinde ilk kez Avrupa arenasında!
Southampton ihraç edildi; Hull City'nin rakibi değişti!
Unai Emery, İstanbul finaline hazır: "Güvenimiz tam"
Paris FC'den Ciro Immobile kararı!
Napoli'den Eljif Elmas kararı
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|34
|24
|5
|5
|77
|30
|77
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|11
|2
|77
|37
|74
|3
|Trabzonspor
|34
|20
|9
|5
|61
|39
|69
|4
|Beşiktaş
|34
|17
|9
|8
|59
|40
|60
|5
|Başakşehir
|34
|16
|9
|9
|58
|35
|57
|6
|Göztepe
|34
|14
|13
|7
|42
|32
|55
|7
|Samsunspor
|34
|13
|12
|9
|46
|45
|51
|8
|Rizespor
|34
|10
|11
|13
|46
|52
|41
|9
|Konyaspor
|34
|10
|10
|14
|43
|50
|40
|10
|Kocaelispor
|34
|9
|10
|15
|26
|38
|37
|11
|Alanyaspor
|34
|7
|16
|11
|41
|41
|37
|12
|Gaziantep FK
|34
|9
|10
|15
|43
|58
|37
|13
|Kasımpaşa
|34
|8
|11
|15
|33
|49
|35
|14
|Gençlerbirliği
|34
|9
|7
|18
|36
|47
|34
|15
|Eyüpspor
|34
|8
|9
|17
|33
|48
|33
|16
|Antalyaspor
|34
|8
|8
|18
|33
|55
|32
|17
|Kayserispor
|34
|6
|12
|16
|27
|62
|30
|18
|Karagümrük
|34
|8
|6
|20
|31
|54
|30