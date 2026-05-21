 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
19:45
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
22:00
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
21:30
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
21:30
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
21:30
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
19:30
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
15:30

Fenerbahçe'den Nuno Tavares hamlesi!

Fenerbahçe'nin Lazio forması giyen Portekizli sol bek Nuno Tavares için devreye girdiği öne sürüldü

calendar 21 Mayıs 2026 09:16 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2026 10:22
Haber: Akşam, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'den Nuno Tavares hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


Haziran ayında seçime gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de mevcut yönetimin, transfer çalışmalarını tamamlayarak göreve gelecek yeni başkan ve yönetim ekibine sunmayı planladığı belirtildi.

Lazionews'te Claudio Toilo imzasıyla yayımlanan haberde, Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki sol bek Nuno Tavares ile yeniden temas kurduğu öne sürüldü.

Haberde, sarı-lacivertli ekibin Portekizli futbolcuya olan ilgisinin yeniden gündeme geldiği ifade edilirken, Tavares'in transfer piyasasındaki durumunun oldukça hareketli olduğu aktarıldı. Fenerbahçe'nin yanı sıra Atletico Madrid, Marsilya ve çeşitli Suudi Arabistan kulüplerinin de oyuncuyu takip ettiği, başarılı futbolcunun gelecek transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı. 

Öte yandan Fenerbahçe'nin ocak ayında Tavares transferine oldukça yaklaştığı, Simone Inzaghi'nin çalıştırdığı Al-Hilal'in de aralarında bulunduğu bazı Suudi kulüplerinin oyuncu için ciddi girişimlerde bulunduğu belirtildi. Al-Hilal'in yüksek bir bonservis bedeli teklif edebileceği ifade edilirken, Tavares'in güçlü fiziği ve çok yönlü oyun yapısıyla dikkat çektiği kaydedildi.

KARİYERİ VE PİYASA DEĞERİ

2025 yılında Arsenal'den 5.7 milyon euro karşılığında Lazio'ya transfer olan Nuno Tavares, kariyerinde Benfica, Nottingham Forest, Marsilya ve Lazio formalarını giydi. Portekiz Milli Takımı'nda da 3 kez görev yapan 26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro olarak gösteriliyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.