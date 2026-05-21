Fenerbahçe'den Nuno Tavares hamlesi!

Haziran ayında seçime gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de mevcut yönetimin, transfer çalışmalarını tamamlayarak göreve gelecek yeni başkan ve yönetim ekibine sunmayı planladığı belirtildi.



Lazionews'te Claudio Toilo imzasıyla yayımlanan haberde, Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki sol bek Nuno Tavares ile yeniden temas kurduğu öne sürüldü.



Haberde, sarı-lacivertli ekibin Portekizli futbolcuya olan ilgisinin yeniden gündeme geldiği ifade edilirken, Tavares'in transfer piyasasındaki durumunun oldukça hareketli olduğu aktarıldı. Fenerbahçe'nin yanı sıra Atletico Madrid, Marsilya ve çeşitli Suudi Arabistan kulüplerinin de oyuncuyu takip ettiği, başarılı futbolcunun gelecek transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.



Öte yandan Fenerbahçe'nin ocak ayında Tavares transferine oldukça yaklaştığı, Simone Inzaghi'nin çalıştırdığı Al-Hilal'in de aralarında bulunduğu bazı Suudi kulüplerinin oyuncu için ciddi girişimlerde bulunduğu belirtildi. Al-Hilal'in yüksek bir bonservis bedeli teklif edebileceği ifade edilirken, Tavares'in güçlü fiziği ve çok yönlü oyun yapısıyla dikkat çektiği kaydedildi.



KARİYERİ VE PİYASA DEĞERİ



2025 yılında Arsenal'den 5.7 milyon euro karşılığında Lazio'ya transfer olan Nuno Tavares, kariyerinde Benfica, Nottingham Forest, Marsilya ve Lazio formalarını giydi. Portekiz Milli Takımı'nda da 3 kez görev yapan 26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro olarak gösteriliyor.



