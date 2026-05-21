Fenerbahçe'de kaleye sürpriz aday: Lucas Chevalier

Yeni sezonda güçlü bir kadro hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dikkat çekiyor.



Sarı-lacivertlilerde kaleci Ederson'la yolların ayrılması planlanırken sürpriz bir isim gündeme yazıldı.



PSG'den ayrılmayı düşünen 24 yaşındaki kaleci Lucas Chevalier, transfer listesinde ön sıraya alındı.



30 Mayıs Cumartesi günü PSG ile Arsenal arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali sonrası Chevalier için resmi temasların başlayacağı kaydedildi. Fransız kalecinin de finali beklediği ve final sonrası gelecek tekliflere açık olduğu belirtildi.



KİRALIK FORMÜLÜ MASADA



Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki Fransız kaleciyi satın alma opsiyonuyla beraber kiralık olarak kadrosuna katmak istediği vurgulandı.



PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO



PSG ile Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Chevalier'nin piyasa değeri de 30 milyon euro olarak gösteriliyor. Fransız kaleciyi, Fenerbahçe'nin dışında İngiltere Premier Lig'den de çok sayıda takım takip ediyor.



Bu sezon PSG'de 26 resmi maça çıkan genç eldiven, Ligue 1 şampiyonluğu, UEFA Süper Kupası, FIFA Kıtalararası Kupa ve Fransa Kupası kazanmayı başardı.



DÜNYA KUPASI ÜZÜNTÜSÜ



2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa'nın kadrosu belli olurken, Lucas Chevalier yer alamadı. Lille'de oynadığı dönemde Fransa Milli Takımı'nda davet alan 24 yaşındaki kaleci, Dünya Kupası'na gitmeyi hedefliyordu. Chevalier bu sebeple sürekli forma şansı bulacağı bir takıma transfer olmaya sıcak bakıyor.



KANTE-GUENDOUZI FAKTÖRÜ



Fenerbahçe'de takım kadrosunda yer alan N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi, Lucas Chevalier için önemli bir referans olacak. Fransa Milli Takımı'ndan tanıdığı iki ismin sarı-lacivertli takımda olması 24 yaşındaki kalecinin kararında belirleyici faktör olarak dikkat çekiyor.



SAFONOV'UN ARKASINDA KALDI



Lucas Chevalier, PSG'de Safonov'un arkasında kaldı. 27 yaşındaki Rus kaleci Safonov, bu sezon PSG'de Teknik Direktör Luis Enrique'nin ilk tercihi oldu. Özellikle sezonun son kısmında Rus eldiven daha fazla kaleye geçti ve 26 maçta fileleri korudu.



