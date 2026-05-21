 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
0-3
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
2-0
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
1-4
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
1-2
20 Mayıs
Aalesund-Brann
2-1

Fenerbahçe'de kaleye sürpriz aday: Lucas Chevalier

Fenerbahçe, PSG'de düzenli forma şansı bulamayan Lucas Chevalier için düğmeye bastı. Sarı-lacivertlilerin genç kaleciyi satın alma opsiyonlu kiralık formülüyle kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

calendar 21 Mayıs 2026 09:00
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de kaleye sürpriz aday: Lucas Chevalier
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


Yeni sezonda güçlü bir kadro hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dikkat çekiyor.

Sarı-lacivertlilerde kaleci Ederson'la yolların ayrılması planlanırken sürpriz bir isim gündeme yazıldı.

PSG'den ayrılmayı düşünen 24 yaşındaki kaleci Lucas Chevalier, transfer listesinde ön sıraya alındı.

30 Mayıs Cumartesi günü PSG ile Arsenal arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali sonrası Chevalier için resmi temasların başlayacağı kaydedildi. Fransız kalecinin de finali beklediği ve final sonrası gelecek tekliflere açık olduğu belirtildi.

KİRALIK FORMÜLÜ MASADA

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki Fransız kaleciyi satın alma opsiyonuyla beraber kiralık olarak kadrosuna katmak istediği vurgulandı.

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO

PSG ile Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Chevalier'nin piyasa değeri de 30 milyon euro olarak gösteriliyor. Fransız kaleciyi, Fenerbahçe'nin dışında İngiltere Premier Lig'den de çok sayıda takım takip ediyor.

Bu sezon PSG'de 26 resmi maça çıkan genç eldiven, Ligue 1 şampiyonluğu, UEFA Süper Kupası, FIFA Kıtalararası Kupa ve Fransa Kupası kazanmayı başardı.

DÜNYA KUPASI ÜZÜNTÜSÜ

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa'nın kadrosu belli olurken, Lucas Chevalier yer alamadı. Lille'de oynadığı dönemde Fransa Milli Takımı'nda davet alan 24 yaşındaki kaleci, Dünya Kupası'na gitmeyi hedefliyordu. Chevalier bu sebeple sürekli forma şansı bulacağı bir takıma transfer olmaya sıcak bakıyor.

KANTE-GUENDOUZI FAKTÖRÜ

Fenerbahçe'de takım kadrosunda yer alan N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi, Lucas Chevalier için önemli bir referans olacak. Fransa Milli Takımı'ndan tanıdığı iki ismin sarı-lacivertli takımda olması 24 yaşındaki kalecinin kararında belirleyici faktör olarak dikkat çekiyor.

SAFONOV'UN ARKASINDA KALDI

Lucas Chevalier, PSG'de Safonov'un arkasında kaldı. 27 yaşındaki Rus kaleci Safonov, bu sezon PSG'de Teknik Direktör Luis Enrique'nin ilk tercihi oldu. Özellikle sezonun son kısmında Rus eldiven daha fazla kaleye geçti ve 26 maçta fileleri korudu. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.