Fenerbahçe'de kaleye sürpriz aday: Lucas Chevalier

Yeni sezonda güçlü bir kadro hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dikkat çekiyor.
Sarı-lacivertlilerde kaleci Ederson'la yolların ayrılması planlanırken sürpriz bir isim gündeme yazıldı.
PSG'den ayrılmayı düşünen 24 yaşındaki kaleci Lucas Chevalier, transfer listesinde ön sıraya alındı.
30 Mayıs Cumartesi günü PSG ile Arsenal arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali sonrası Chevalier için resmi temasların başlayacağı kaydedildi. Fransız kalecinin de finali beklediği ve final sonrası gelecek tekliflere açık olduğu belirtildi.
KİRALIK FORMÜLÜ MASADA
Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki Fransız kaleciyi satın alma opsiyonuyla beraber kiralık olarak kadrosuna katmak istediği vurgulandı.
PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO
PSG ile Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Chevalier'nin piyasa değeri de 30 milyon euro olarak gösteriliyor. Fransız kaleciyi, Fenerbahçe'nin dışında İngiltere Premier Lig'den de çok sayıda takım takip ediyor.
Bu sezon PSG'de 26 resmi maça çıkan genç eldiven, Ligue 1 şampiyonluğu, UEFA Süper Kupası, FIFA Kıtalararası Kupa ve Fransa Kupası kazanmayı başardı.
DÜNYA KUPASI ÜZÜNTÜSÜ
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa'nın kadrosu belli olurken, Lucas Chevalier yer alamadı. Lille'de oynadığı dönemde Fransa Milli Takımı'nda davet alan 24 yaşındaki kaleci, Dünya Kupası'na gitmeyi hedefliyordu. Chevalier bu sebeple sürekli forma şansı bulacağı bir takıma transfer olmaya sıcak bakıyor.
KANTE-GUENDOUZI FAKTÖRÜ
Fenerbahçe'de takım kadrosunda yer alan N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi, Lucas Chevalier için önemli bir referans olacak. Fransa Milli Takımı'ndan tanıdığı iki ismin sarı-lacivertli takımda olması 24 yaşındaki kalecinin kararında belirleyici faktör olarak dikkat çekiyor.
SAFONOV'UN ARKASINDA KALDI
Lucas Chevalier, PSG'de Safonov'un arkasında kaldı. 27 yaşındaki Rus kaleci Safonov, bu sezon PSG'de Teknik Direktör Luis Enrique'nin ilk tercihi oldu. Özellikle sezonun son kısmında Rus eldiven daha fazla kaleye geçti ve 26 maçta fileleri korudu.
Fenerbahçe'de kaleye sürpriz aday: Lucas Chevalier
Fenerbahçe, PSG'de düzenli forma şansı bulamayan Lucas Chevalier için düğmeye bastı. Sarı-lacivertlilerin genç kaleciyi satın alma opsiyonlu kiralık formülüyle kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
Yeni sezonda güçlü bir kadro hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dikkat çekiyor.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Galatasaray planlarını değiştirdi!
-
9
Okan Buruk'a İtalya'dan talip çıktı!
-
8
Fred için ayrılık iddiası: Evini bile aldı
-
7
Galatasaray'dan 15 milyon euro'luk talep: Bertuğ Yıldırım!
-
6
Ertuğrul Doğan'dan Galatasaray için açıklama
-
5
Hakan Safi'den Paolo Maldini açıklaması!
-
4
Joachim Löw'den Fenerbahçe açıklaması!
-
3
Atletico Madrid, Bernardo Silva için devreye girdi!
-
2
Fenerbahçe'ye 85 milyon euroluk engel: Kim Min-jae
-
1
Joao Cancelo: "Favorim Galatasaray"
- 09:16 Fenerbahçe'den Nuno Tavares hamlesi!
- 09:15 Bernardo Silva, Galatasaray'dan zaman istedi
- 09:07 Fenerbahçe'de stoper transferi için rota Almanya!
- 09:00 Fenerbahçe'de kaleye sürpriz aday: Lucas Chevalier
- 08:54 Galatasaray'dan 35 milyon Euro!
- 08:51 Fenerbahçe'den Sörloth için ilk temas!
- 08:45 Beşiktaş'ta ayrılık listesi kabarık!
- 08:35 Fenerbahçe'nin gündemindeki Conte için çarpıcı sözler: "Takıntılı"
- 08:33 Galatasaray'dan 10 numaraya son aday: Saibari
- 08:18 Galatasaray'dan '+' transferi: Habib Diarra
- 08:07 Galatasaray planlarını değiştirdi!
- 01:26 Southampton'ın itirazına ret!
- 01:23 Emery: "Avrupa Ligi'ne minnettarım"
- 01:07 John McGinn: "İnanamıyorum!"
- 00:45 Ezri Konsa: "Bu kupa onlar için"
- 00:40 Julian Schuster: "Beklediğimiz gibi olmadı"
- 00:36 Igor Matanovic: "Sezon için gurur duyuyoruz"
- 00:27 Watkins: "Çok güzel bir başarı"
- 00:11 Morgan Rogers: "Kelimelerle anlatamam"
- 00:06 Youri Tielemans: "Harika hissediyorum"
- 00:00 Unai Emery'den 5. Avrupa Ligi Kupası!
- 23:52 İstanbul'da kazanan Aston Villa!
- 23:34 Joachim Löw'den Fenerbahçe açıklaması!
- 23:13 Solskjaer: "Beşiktaş'ta hayalimdi"
- 22:55 Vincenzo Montella'dan Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu sözleri!
- 21:33 Gençlerbirliği'ne müjdeli haber!
- 21:32 UEFA açıkladı: Milli takımlar turnuvalarında sistem değişti!
- 21:29 Yüksel Yıldırım: "NK Osijek teklif edildi ancak reddettim"
- 20:55 UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon İstanbul'da belli olacak
- 20:44 Hakan Safi'den Paolo Maldini açıklaması!
- 20:28 Bernardo Silva'dan Manchester City'ye veda!
- 20:18 Joao Cancelo: "Favorim Galatasaray"
- 20:01 Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
- 19:50 Arda Güler'den A Milli Takım'a müjdeli haber!
- 19:44 Haier Bosphorus Challenger Cup İstanbul'da başladı
- 19:39 Atletico Madrid, Bernardo Silva için devreye girdi!
- 19:15 Galatasaray'dan 15 milyon euro'luk talep: Bertuğ Yıldırım!
- 18:54 Türkiye Kupası finalinde hakem Halil Umut Meler!
- 18:48 Ertuğrul Doğan'dan transfer ve ayrılık açıklaması!
- 18:46 Ertuğrul Doğan'dan Galatasaray için açıklama
- 18:37 Paul Onuachu için transfer açıklaması!
- 18:17 Trabzonspor, Muçi'nin opsiyonunu kullandı!
- 17:54 Southampton'dan men kararına itiraz
- 17:50 Göztepe'de Heliton'a veda!
- 17:17 Konyaspor için kupa finali öncesi dualar edildi!
- 17:13 Fatih Karagümrük, Daniele Verde'nin bonservisini aldı
- 17:09 Metin Diyadin: "İlhan Cavcav'ı kopyalama olmaz"
- 17:09 Göztepe'de Efkan Bekiroğlu ile 1 yıl daha!
- 16:56 Torreira'nın menajeri: "Icardi bedelsiz gidecek"
- 16:46 Beşiktaş, Önder Özen'i açıkladı!
- 16:36 Memik Yılmaz: "Fedakarlık isteyen bir sezon oldu"
- 16:12 Fred için ayrılık iddiası: Evini bile aldı
- 15:50 Robertson'ın imzasına seçim engeli
- 15:38 Avrupa futboluna yıllar sonra gelen şampiyonluklar damga vurdu
- 15:33 Ergin Ataman, Pana'dan kopuyor!
- 15:33 Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'ye sevk edildi
- 15:27 Beşiktaş'ta eski futbolcu Recep Adanır anıldı
- 15:17 Beşiktaşlılardan yaralı öğrenciye anlamlı destek ziyareti
- 15:12 Okan Buruk'a İtalya'dan talip çıktı!
- 15:09 A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası maç takvimi belli oldu
Bernardo Silva'dan Manchester City'ye veda!
Joao Cancelo: "Favorim Galatasaray"
Avrupa futboluna yıllar sonra gelen şampiyonluklar damga vurdu
Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da yılın futbolcusu seçildi
Pep Guardiola'dan geleceği için açıklama!
Bournemouth, 127 yıllık tarihinde ilk kez Avrupa arenasında!
Southampton ihraç edildi; Hull City'nin rakibi değişti!
Unai Emery, İstanbul finaline hazır: "Güvenimiz tam"
Paris FC'den Ciro Immobile kararı!
Napoli'den Eljif Elmas kararı
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|34
|24
|5
|5
|77
|30
|77
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|11
|2
|77
|37
|74
|3
|Trabzonspor
|34
|20
|9
|5
|61
|39
|69
|4
|Beşiktaş
|34
|17
|9
|8
|59
|40
|60
|5
|Başakşehir
|34
|16
|9
|9
|58
|35
|57
|6
|Göztepe
|34
|14
|13
|7
|42
|32
|55
|7
|Samsunspor
|34
|13
|12
|9
|46
|45
|51
|8
|Rizespor
|34
|10
|11
|13
|46
|52
|41
|9
|Konyaspor
|34
|10
|10
|14
|43
|50
|40
|10
|Kocaelispor
|34
|9
|10
|15
|26
|38
|37
|11
|Alanyaspor
|34
|7
|16
|11
|41
|41
|37
|12
|Gaziantep FK
|34
|9
|10
|15
|43
|58
|37
|13
|Kasımpaşa
|34
|8
|11
|15
|33
|49
|35
|14
|Gençlerbirliği
|34
|9
|7
|18
|36
|47
|34
|15
|Eyüpspor
|34
|8
|9
|17
|33
|48
|33
|16
|Antalyaspor
|34
|8
|8
|18
|33
|55
|32
|17
|Kayserispor
|34
|6
|12
|16
|27
|62
|30
|18
|Karagümrük
|34
|8
|6
|20
|31
|54
|30