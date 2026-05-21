20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
0-3
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
2-0
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
1-4
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
1-2
20 Mayıs
Aalesund-Brann
2-1

John McGinn: "İnanamıyorum!"

Aston Villa forması giyen John McGinn, İstanbul'daki UEFA Avrupa Ligi zaferi sonrası konuştu.

Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
John McGinn: 'İnanamıyorum!'
Aston Villa forması giyen John McGinn, İstanbul'daki UEFA Avrupa Ligi zaferi sonrası açıklamalarda bulundu.

McGinn, "Dürüst olmak gerekirse inanamıyorum. Kulüp olarak yaşadıklarımızı düşününce, bu kulüp yedi yıl önce gerçekten çok kötü bir durumdaydı. V Sports kulübü satın aldı. Tek hedefleri, kulübü Premier Lig'e geri döndürmek ve eski seviyesine ulaştırmaktı. Bu gece, inşa ettiğimiz her şeyin bir araya geldiği andı. Şampiyon olacağımızı bilerek maçın bitimine 10 dakika kala hissettiğim gurur… Bunu kelimelerle anlatamam." dedi.

Sözlerine devam eden 31 yaşındaki futbolcu, "Maça İyi başladık. Taraflı olabilirim ama duran top antrenörmüz Austin MacPhee harika biri. Duran toplarla rakibi biraz yanıltmaya çalıştık. Hafta sonu Liverpool maçında da bunu yaptık. Youri Tielemans gol atma konusunda çok yetenekli. Ben olsaydım top üstten dışarı çıkardı!" dedi.

Deneyimli futbolcu, "Bu kupayı kazanmak çok şey ifade ediyor. Çocukken 2003'teki Celtic maçını hatırlıyorum. Onlar için harika bir gece değildi ama özeldi. 2007'de Hampden'daki finale gitme şansım oldu. 2026'da Aston Villa'nın kaptanı olarak burada olmak inanılmaz. Kariyerimin en gurur verici gecesi. Bunun tadını çıkarmaya çalışacağım. Partileri severim ama her şeyi içime sindirmek için sakin olacağım." diye konuştu.

McGinn, son olarak, "31 yaşındayım, ilk Avrupa finalimdeyim, arkadaşlarım Jack Grealish ve Andy Robertson'ın kazandığını gördüm. Sıra bende. Bu çok özel, her dakikasını özenle yaşayacağım." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
