20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
0-3
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
2-0
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
1-4
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
1-2
20 Mayıs
Aalesund-Brann
2-1

Emery: "Avrupa Ligi'ne minnettarım"

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, İstanbul'daki UEFA Avrupa Ligi zaferini değerlendirdi.

calendar 21 Mayıs 2026 01:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, İngiliz ekibiyle İstanbul'da kazandığı UEFA Avrupa Ligi zaferini değerlendirdi.

Aston Villa ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasını değerlendiren Emery, "Bu harika bir şey." dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde kendi rekorunu geliştiren İspanyol teknik adam, "Avrupa bize çok şey kattı. Avrupa'daki her turnuvaya, özellikle de Avrupa Ligi'ne her zaman çok minnettarım." sözlerini sarf etti.

Emery, "Bu yıl çok ciddi bir şekilde oynadık ve odaklanmıştık. Oyunculara, bu turnuvada hem istek hem de ciddiyete ihtiyacımız olduğunu söylüyordum. Sahada başrol oyuncusu olduğunuzu gösterin dedim ve onlar da bunu başardı." diye konuştu.

5. KEZ KAZANDI

İstanbul'a UEFA Avrupa Ligi'nde en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktör olarak gelen Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, organizasyonda 5. kez kupayı kaldırdı.

4 şampiyonluğunu da İspanyol takımlarıyla yaşayan Emery, 2014, 2015, 2016'da Sevilla ile şampiyonluk yaşarken, 2021'de Villarreal'le mutlu sona ulaştı.

Tecrübeli teknik adam 2019'da Arsenal'le oynadığı finali ise Chelsea'ye 4-1 kaybetti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
