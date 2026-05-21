Geride kalan sezonda hem gol yollarında hem de kalede beklediği verimi alamayan Fenerbahçe'de, başkanlık için göreve talip olan adaylar transfer çalışmalarına başladı.
"Çocuklar artık üzülmesin" söylemini şampiyonluk hedefiyle güçlendirmek isteyen ve yeniden göreve hazırlanan başkan adayı Aziz Yıldırım'ın forvet adayının belli olduğu öğrenildi: Alexander Sörloth.
GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Yıldırım ve ekibi, göreve gelmeleri halinde kadroyu hazır hale getirmek adına Norveçli golcü için görüşmeler gerçekleştirdi. Türkiye ligini bilen Sörloth'un Atletico Madrid'den ayrılma isteği de görüşmelerde el güçlendiriyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 53 maça çıkan Norveçli golcü, 20 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe'den Sörloth için ilk temas!
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım ve ekibi, göreve gelmeleri halinde hücum hattını güçlendirmek için Alexander Sörloth adına temaslarda bulundu. İşte detaylar...
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|34
|24
|5
|5
|77
|30
|77
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|11
|2
|77
|37
|74
|3
|Trabzonspor
|34
|20
|9
|5
|61
|39
|69
|4
|Beşiktaş
|34
|17
|9
|8
|59
|40
|60
|5
|Başakşehir
|34
|16
|9
|9
|58
|35
|57
|6
|Göztepe
|34
|14
|13
|7
|42
|32
|55
|7
|Samsunspor
|34
|13
|12
|9
|46
|45
|51
|8
|Rizespor
|34
|10
|11
|13
|46
|52
|41
|9
|Konyaspor
|34
|10
|10
|14
|43
|50
|40
|10
|Kocaelispor
|34
|9
|10
|15
|26
|38
|37
|11
|Alanyaspor
|34
|7
|16
|11
|41
|41
|37
|12
|Gaziantep FK
|34
|9
|10
|15
|43
|58
|37
|13
|Kasımpaşa
|34
|8
|11
|15
|33
|49
|35
|14
|Gençlerbirliği
|34
|9
|7
|18
|36
|47
|34
|15
|Eyüpspor
|34
|8
|9
|17
|33
|48
|33
|16
|Antalyaspor
|34
|8
|8
|18
|33
|55
|32
|17
|Kayserispor
|34
|6
|12
|16
|27
|62
|30
|18
|Karagümrük
|34
|8
|6
|20
|31
|54
|30