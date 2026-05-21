20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
0-3
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
2-0
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
1-4
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
1-2
20 Mayıs
Aalesund-Brann
2-1

Fenerbahçe'den Sörloth için ilk temas!

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım ve ekibi, göreve gelmeleri halinde hücum hattını güçlendirmek için Alexander Sörloth adına temaslarda bulundu. İşte detaylar...

calendar 21 Mayıs 2026 08:51
Haber: Türkiye
Geride kalan sezonda hem gol yollarında hem de kalede beklediği verimi alamayan Fenerbahçe'de, başkanlık için göreve talip olan adaylar transfer çalışmalarına başladı.

"Çocuklar artık üzülmesin" söylemini şampiyonluk hedefiyle güçlendirmek isteyen ve yeniden göreve hazırlanan başkan adayı Aziz Yıldırım'ın forvet adayının belli olduğu öğrenildi: Alexander Sörloth.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yıldırım ve ekibi, göreve gelmeleri halinde kadroyu hazır hale getirmek adına Norveçli golcü için görüşmeler gerçekleştirdi.  Türkiye ligini bilen Sörloth'un Atletico Madrid'den ayrılma isteği de görüşmelerde el güçlendiriyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 53 maça çıkan Norveçli golcü, 20 gol 1 asistlik performans sergiledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
