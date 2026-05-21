20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
0-3
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
2-0
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
1-4
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
1-2
20 Mayıs
Aalesund-Brann
2-1

Beşiktaş'ta ayrılık listesi kabarık!

Beşiktaş'ın futbol direktörlüğüne getirdiği Önder Özen'in hazırladığı kadro raporunda takımda kalacak, gönderilecek ve kiralanacak oyuncular netleşti.

calendar 21 Mayıs 2026 08:45
Haber: Türkiye, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta futbol aklı yeniden ekranlardan kulübe taşındı. Siyah beyazlı yönetim futbol direktörlüğü görevi için Önder Özen ile anlaştı, ortaya çıkan tablo dikkati çekici bir gerçeği yeniden hatırlattı.

Beşiktaş son iki sezonda futbolun en kritik koltuklarını televizyon ekranlarından tanınan isimlere emanet etmiş oldu. Bir dönem yorumculuk yapan Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından şimdi de yıllardır ekranlarda analiz yapan Önder Özen'in futbol direktörü olması, camiada "Beşiktaş'ın futbol aklı artık stüdyolardan mı çıkıyor?" sorusunu beraberinde getirdi.

ANALİZLERİ YERİNDE

Slaven Bilic döneminde futbol direktörlüğü yapan tecrübeli futbol adamı özellikle transfer planlaması, scout organizasyonu ve altyapı yapılanmasında yetkili olacak. Ancak tartışma tam da burada başlıyor. Bir kesime göre futbolu çok iyi bilen, oyunu okuyabilen, modern futbol dili ve oyuncu profili analizleriyle futbol kamuoyunda büyük saygı gören Önder Özen tercihi çok yerinde bir karar. Ancak diğer tarafta Sergen Yalçın örneğindeki gibi "Televizyonda analiz yapmak ile büyük bir kulübü yönetmek aynı şey mi? endişesi yaşanıyor. 

ÖZEN'İN KADRO DEĞERLENDİRMESİ

Kalsın: Ersin, Emre Bilgin, Agbadou, Emirhan, Yasin, Rıdvan, Murillo, Orkun Kökçü, Ndidi, Olaitan, Cerny, Oh

Gitsin: Vasguez, Djalo, Uduokhai, Talha, Taylan, Gökhan, Emrecan, Musrati, Yakup Arda, Necip, Hadziahmetovic, Onana, Joao Mario, Can Keleş, Jota Silva , Cengiz Ünder.

Kiralık gitsin: Yakup Arda, Emrecan, Devrim 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
