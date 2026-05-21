Beşiktaş'ta ayrılık listesi kabarık!

Beşiktaş'ta futbol aklı yeniden ekranlardan kulübe taşındı. Siyah beyazlı yönetim futbol direktörlüğü görevi için Önder Özen ile anlaştı, ortaya çıkan tablo dikkati çekici bir gerçeği yeniden hatırlattı.





Beşiktaş son iki sezonda futbolun en kritik koltuklarını televizyon ekranlarından tanınan isimlere emanet etmiş oldu. Bir dönem yorumculuk yapan Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından şimdi de yıllardır ekranlarda analiz yapan Önder Özen'in futbol direktörü olması, camiada "Beşiktaş'ın futbol aklı artık stüdyolardan mı çıkıyor?" sorusunu beraberinde getirdi.



ANALİZLERİ YERİNDE



Slaven Bilic döneminde futbol direktörlüğü yapan tecrübeli futbol adamı özellikle transfer planlaması, scout organizasyonu ve altyapı yapılanmasında yetkili olacak. Ancak tartışma tam da burada başlıyor. Bir kesime göre futbolu çok iyi bilen, oyunu okuyabilen, modern futbol dili ve oyuncu profili analizleriyle futbol kamuoyunda büyük saygı gören Önder Özen tercihi çok yerinde bir karar. Ancak diğer tarafta Sergen Yalçın örneğindeki gibi "Televizyonda analiz yapmak ile büyük bir kulübü yönetmek aynı şey mi? endişesi yaşanıyor.



ÖZEN'İN KADRO DEĞERLENDİRMESİ



Kalsın: Ersin, Emre Bilgin, Agbadou, Emirhan, Yasin, Rıdvan, Murillo, Orkun Kökçü, Ndidi, Olaitan, Cerny, Oh



Gitsin: Vasguez, Djalo, Uduokhai, Talha, Taylan, Gökhan, Emrecan, Musrati, Yakup Arda, Necip, Hadziahmetovic, Onana, Joao Mario, Can Keleş, Jota Silva , Cengiz Ünder.



Kiralık gitsin: Yakup Arda, Emrecan, Devrim



