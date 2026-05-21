 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
0-3
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
2-0
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
1-4
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
1-2
20 Mayıs
Aalesund-Brann
2-1

Galatasaray'dan 35 milyon Euro!

Eintracht Frankfurt'ta forma giyen 20 yaşındaki futbolcu için 35 milyon Euro'luk bütçe ayrıldı. Alman ekibi ise kapıyı 45 milyon Euro'dan açtı. Galatasaray, Dünya Kupası öncesi bu transferi bitirmek istiyor

calendar 21 Mayıs 2026 08:54
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan 35 milyon Euro!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


Bir yandan 10+4 olarak açıklanan yabancı kuralının değiştirilmesi adına dört koldan kulis çalışmaları yürüten Galatasaray, bir yandan da olumsuz bir durum için hazırlığını yaptı.

Cimbom, Eintracht Frankfurt'un yıldızı Can Uzun'u transfer listesine aldı. Teknik Direktör Okan Buruk'un futbolunu çok beğendiği 20 yaşındaki gurbetçi için sarı-kırmızılıların belirlediği bütçe 35 milyon Euro. Ancak Almanlar kapıyı 45 milyon Euro'dan açtı.

FRANKFURT'TA MUTSUZ

10 numara pozisyonunda tam da Cimbom'un aradığı isim olan Can Uzun, Frankfurt'ta mutsuz...

Ayrılığı ciddi ciddi düşünen milli futbolcunun işini Dünya Kupası öncesi bitirmek isteyen yöneticiler kısa sürede resmi görüşmelere başlayacak.

Temmuz 2024'te Nürnberg'ten 11 milyon Euro'ya alınan Can'ın 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

16 GOL KATKISI

10 numara, sol kanat ve santrfor oynayabilen Can Uzun bu sezon Eintracht Frankfurt formasıyla 28 maça çıktı. 10 kez fileleri havalandırıp, 6 asist yaparak 16 gole katkı sağladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.