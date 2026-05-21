Jhon Duran'un yanına Trabzonsporlu

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran'ı kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken Zenit St. Petersburg, gözünü bir kez daha Süper Lig'e çevirdi.
Rus temsilcisinin bu seferki hedefi ise Trabzonspor'un başarılı golcüsü Felipe Augusto.
ARADA REDDEDİLMİŞTİ, RAKAM YÜKSELDİ!
Rus ekibi, Felipe Augusto için aslında yabancı değil. Ocak ayında bordo-mavili ekibin kapısını 10 milyon Euro'luk bir teklifle çalan Zenit, Karadeniz ekibinden ret yanıtı almıştı. Ancak pes etmeye niyeti olmayan Zenit yönetimi, bu kez teklifini 15 milyon Euro'ya yükselterek Trabzonspor'un kapısını yeniden çaldı.
BENFICA DA PEŞİNDE!
Brezilyalı hücum oyuncusunun tek talibi Ruslar değil. Portekiz'in köklü kulüplerinden Benfica'nın da yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için pusuda beklediği ve transfer için devrede olduğu biliniyor.
TRABZONSPOR'UN TALEBİ NET!
Gelen cazip tekliflere rağmen Trabzonspor yönetiminin geri adım atmaya niyeti yok. Bordo-mavili kurmaylar, takımın en önemli kozlarından biri olan Felipe Augusto için kapıyı 25 milyon Euro'dan açtı.
39 MAÇTA 15 GOL ATTI
Trabzonspor'un sezon başında 5 milyon Euro bonservisle Cercle Brugge'den kadrosuna kattığı Felipe Augusto, bu sezon 39 maçta 15 gol attı.
