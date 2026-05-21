21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
19:45
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
22:00
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
21:30
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
21:30
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
21:30
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
19:30
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
15:30

Jhon Duran'un yanına Trabzonsporlu

Rus devi Zenit, gözünü Trabzonspor'un Brezilyalı hücumcusu Felipe Augusto'ya dikti. İşte bonservis pazarlığında son durum...

21 Mayıs 2026 11:42
Sporx.com
Jhon Duran'un yanına Trabzonsporlu
Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran'ı kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken Zenit St. Petersburg, gözünü bir kez daha Süper Lig'e çevirdi.

Rus temsilcisinin bu seferki hedefi ise Trabzonspor'un başarılı golcüsü Felipe Augusto.

ARADA REDDEDİLMİŞTİ, RAKAM YÜKSELDİ!

Rus ekibi, Felipe Augusto için aslında yabancı değil. Ocak ayında bordo-mavili ekibin kapısını 10 milyon Euro'luk bir teklifle çalan Zenit, Karadeniz ekibinden ret yanıtı almıştı. Ancak pes etmeye niyeti olmayan Zenit yönetimi, bu kez teklifini 15 milyon Euro'ya yükselterek Trabzonspor'un kapısını yeniden çaldı.

BENFICA DA PEŞİNDE!

Brezilyalı hücum oyuncusunun tek talibi Ruslar değil. Portekiz'in köklü kulüplerinden Benfica'nın da yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için pusuda beklediği ve transfer için devrede olduğu biliniyor.

TRABZONSPOR'UN TALEBİ NET!

Gelen cazip tekliflere rağmen Trabzonspor yönetiminin geri adım atmaya niyeti yok. Bordo-mavili kurmaylar, takımın en önemli kozlarından biri olan Felipe Augusto için kapıyı 25 milyon Euro'dan açtı.

39 MAÇTA 15 GOL ATTI

Trabzonspor'un sezon başında 5 milyon Euro bonservisle Cercle Brugge'den kadrosuna kattığı Felipe Augusto, bu sezon 39 maçta 15 gol attı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
