Fenerbahçe ve Galatasaray, Muriqi'nin peşinde

Galatasaray ve Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferinde karşı karşıya geldi.
İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre ezeli rakipler, Vedat Muriqi'yi transfer etmek istiyor.
BU SEZON 36 MAÇTA 22 GOL
Vedat Muriqi, Mallorca formasıyla bu sezon 36 karşılaşmada 22 gol kaydetti. Kariyerinin zirve performanslarından birini yaşayan Vedat Muriqi, Mallorca'nın küme düşmesi halinde takımdan kesin olarak ayrılacak.
BARCELONA'NIN DA ADI GEÇİYOR
Barcelona'nın da alternatif forvet arayışları çerçevesinden Vedat Muiriqi ile ilgilendiği iddia edilmişti.
