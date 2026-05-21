21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
19:45
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
22:00
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
21:30
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
21:30
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
21:30
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
19:30
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
15:30

Samsunspor'dan Ntcham'a veda

Samsunspor, Göztepe maçında taraftarın veda ettiği Olivier Ntcham için resmi teşekkür paylaşımı yaptı. Kırmızı-beyazlı kulüp, yıldız futbolcunun üç sezonda unutulmaz katkılar sunduğunu vurguladı.

21 Mayıs 2026 12:32
Samsunspor, Göztepe karşılaşmasında taraftarların veda ettiği Olivier Ntcham için resmi sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün paylaşımında, Ntcham'ın üç sezon boyunca yeteneği, yaratıcılığı ve mücadeleci kimliğiyle takıma önemli katkılar sunduğu vurgulandı.

Açıklamada, deneyimli futbolcunun Samsunspor'un Avrupa başarısında önemli pay sahibi olduğu belirtilerek, "Atatürklü arma altında ortaya koyduğu mücadele için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

TARAFTARLAR MAÇTA VEDA ETMİŞTİ

Samsunspor taraftarı, Göztepe maçında Olivier Ntcham'a sevgi gösterilerinde bulunarak yıldız futbolcuya tribünlerden veda etmişti.

 

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
