Samsunspor'dan Ntcham'a veda

Samsunspor, Göztepe karşılaşmasında taraftarların veda ettiği Olivier Ntcham için resmi sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayımladı.



Kırmızı-beyazlı kulübün paylaşımında, Ntcham'ın üç sezon boyunca yeteneği, yaratıcılığı ve mücadeleci kimliğiyle takıma önemli katkılar sunduğu vurgulandı.



Açıklamada, deneyimli futbolcunun Samsunspor'un Avrupa başarısında önemli pay sahibi olduğu belirtilerek, "Atatürklü arma altında ortaya koyduğu mücadele için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.



TARAFTARLAR MAÇTA VEDA ETMİŞTİ



Samsunspor taraftarı, Göztepe maçında Olivier Ntcham'a sevgi gösterilerinde bulunarak yıldız futbolcuya tribünlerden veda etmişti.







