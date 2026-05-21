21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
19:45
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
22:00
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
21:30
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
21:30
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
21:30
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
19:30
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
15:30

İlkin Aydın: "Her turnuvada hedef şampiyonluk"

Galatasaraylı milli voleybolcu İlkin Aydın, "Geçen sene Brezilya'ya yine genç bir ekiple katılmıştık ve 4'te 4 yapmıştık. Tabii her zaman, her turnuvada hedef şampiyonluk. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

21 Mayıs 2026 13:09
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Milli voleybolcu İlkin Aydın, 3 Haziran'da başlayacak olan 2026 Voleybol Milletler Ligi (VNL) öncesi açıklamalarda bulundu.

Her turnuvada hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten İlkin Aydın, "Şu anda uzun vadeli konuşmam mümkün değil. Ama şu anda çok keyifli ve çok genç bir ekip var. Önce İtalya'da küçük bir hazırlık turnuvamız var. Orada birbirimizi daha iyi tanıma fırsatı bulacağız. Sonrasında da Brezilya'ya gidiyoruz. Geçen sene Brezilya'ya yine genç bir ekiple katılmıştık ve 4'te 4 yapmıştık. Tabii her zaman, her turnuvada hedef şampiyonluk. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

'KUPAYLA KAPATTIK, MUTLU KAPATTIK'

Formasını giydiği Galatasaray'ın nasıl bir sezon geçirdiğinden bahseden milli voleybolcu, "Gerçekten çok yoğun ve zorlu bir sezondu bizim için. Kupayla kapattık, mutlu kapattık. Voleybolu severek kapattık, severek de devam ediyoruz. Çok fazla sakatlığımız oldu. Lig sezonunda istediğimizi yapamadık ama oradan kalkıp şampiyon olmayı da bildik. O yüzden staffa, arkadaşlarıma ve kulübüme teşekkür ediyorum" sözlerini sarf etti.

'KENDİ SEYİRCİMİZİN ÖNÜNDE OYNAMAK ÇOK ÖZEL'

VNL'in bir ayağının Ankara'da gerçekleşecek olması hakkında konuşan İlkin, "Tabii ki hiçbir yerde yalnız kalmıyoruz ama evimizde, kendi seyircimizin önünde oynamak her zaman bizim için çok özel. Nerede olursalar olsunlar biz desteklerini hep hissediyoruz. Teşekkür ediyorum" dedi.

İlkin Aydın, milli takımın sürekli madalya mücadelesi vermesindeki istikrarı ise, "Bence buradaki her insanın işini severek yapıyor olması" diye açıkladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
