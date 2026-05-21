SGA'den Jalen Williams'ın sakatlığı sonrası endişelendiren açıklama

Oklahoma City Thunder süperstarı Shai Gilgeous-Alexander, Batı Konferansı Finalleri'nde oynanan ikinci maçın ardından takım arkadaşı Jalen Williams'ın sakatlığıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Thunder, Batı Konferansı Finalleri ikinci maçında San Antonio Spurs'ü 122-113 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Ancak karşılaşmanın ardından gündemin odağında galibiyetten çok Jalen Williams'ın sağlık durumu vardı.



Daha önce de hamstring problemi nedeniyle playoff maçları kaçıran Williams, mücadelede yalnızca yedi dakika süre alabildi. Sol hamstring bölgesinde hissedilen sertlik nedeniyle oyundan çıkan yıldız oyuncu, karşılaşmaya geri dönemedi.



Maç sonrasında konuşan Gilgeous-Alexander, Williams'ın uzun süreli yokluğunun takım adına ciddi bir kayıp olabileceğini dile getirdi.



"Şu anda çok fazla bilgiye sahip değilim. Açıkçası eğer onsuz devam etmek zorunda kalırsak bu bizi etkiler. Yine de bu takıma inanıyorum," ifadelerini kullanan yıldız oyuncu, Thunder muhabiri Josue Pavon aracılığıyla yaptığı açıklamada şu sözleri ekledi:



"Onsuz da birçok maç oynadık. Büyük maçlar kazandık. Yine de işimizi yapabileceğimizi düşünüyorum. Ama onun gibi bir oyuncuyu kaybetmek, takımınız ne kadar iyi olursa olsun can yakıyor. Ayrıca insan olarak onun adına da üzülüyorum çünkü sakatlıklarla çok zor bir yıl geçirdi."



Williams, ikinci çeyrekte soyunma odasına giderken görüntülenmişti. Daha sonra yayınlanan görüntülerde yıldız oyuncunun sol hamstring bölgesine havlu sardığı görüldü.



24 yaşındaki oyuncu sakatlanmadan önce dört sayı, iki top çalma ve bir ribaund üretmişti. İkinci yarıda ise ilk beşe Cason Wallace dahil edildi.



Williams'ın yaşadığı problem, Oklahoma City cephesinde ekstra endişe yarattı. Genç yıldız, playoffların ilk turunda Phoenix Suns serisinde Grade 1 seviyesinde sol hamstring zorlanması yaşamış ve o serinin geri kalanıyla birlikte Los Angeles Lakers karşısındaki Batı Konferansı yarı final serisini tamamen kaçırmıştı.



