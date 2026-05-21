Kings, Domantas Sabonis için takas seçeneklerini değerlendirebilir

Sacramento Kings'in, 2026 offseason süreci öncesinde Domantas Sabonis için takas seçeneklerini değerlendirmeye hazırlandığı öne sürüldü.



NBA insiderı Evan Sidery'nin X platformunda paylaştığı bilgilere göre Sacramento yönetimi, daha genç bir uzun rotasyonuna yönelmeyi ve karşılığında draft hakları toplamayı hedefliyor.



Sabonis, geride kalan sezonda yalnızca 19 maçta forma giydi ve 15.8 sayı, 11.4 ribaund ile 4.1 asist ortalamaları yakaladı. Litvanyalı yıldızın verimliliği sürse de sakatlık problemleri ve takımın uzun vadeli yapılanması organizasyon içinde önemli tartışma konuları haline geldi.



Kings, 2025-26 normal sezonunu playoff potasının dışında tamamlarken; takımın hücum yükünü büyük ölçüde Zach LaVine ve DeMar DeRozan taşıdı. Kadro ayrıca Russell Westbrook'un veteran oyun kuruculuğundan da faydalandı.



Sabonis'in kontratı da Sacramento adına önemli bir finansal unsur olarak öne çıkıyor. Yıldız uzun önümüzdeki iki sezon boyunca toplam 94.1 milyon dolar kazanacak. Bu rakamın 45.5 milyon doları 2026-27 sezonuna, 48.6 milyon doları ise 2027-28 sezonuna ait.



Bu yüksek maaş yükümlülüğü nedeniyle Kings yönetiminin yeniden yapılanma sürecine yönelme ihtimalinin arttığı belirtiliyor.



Haberde ayrıca Sacramento'nun olası bir anlaşmada özellikle 2026 draft haklarını önceliklendirmek istediği aktarıldı. Bu durumun, mevcut çekirdeği koruyarak küçük değişiklikler yapmak yerine daha uzun vadeli bir yapılanmaya işaret ettiği ifade edildi.



Organizasyon içinde çaylak uzun Maxime Raynaud'ya duyulan güvenin de giderek arttığı belirtildi. Raynaud sezonu 12.5 sayı, 7.5 ribaund ve yüzde 57.1 saha içi isabet oranıyla tamamladı.



Haziran ayında yapılacak NBA Draftı yaklaşırken lig yöneticileri, Sacramento'nun Sabonis konusunda resmi olarak ne kadar agresif davranacağını yakından takip ediyor.



