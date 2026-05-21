Futbolda 64. Türkiye Kupası sahibini buluyor

Türkiye Kupası'nın 64. sahibi, Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanacak finalle belli olacak.

21 Mayıs 2026 13:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Futbolda 64. Ziraat Türkiye Kupası, Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında yarın Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılacak final maçıyla sahibini bulacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963'ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Organizasyonun adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi.

Kupada geçen sezon Gaziantep'te oynanan finalde Galatasaray, Trabzonspor'u 3-0 yenerek mutlu sona ulaştı.

TRABZONSPOR 17 KEZ FİNAL OYNADI, 9 KEZ KUPAYI KAZANDI

Trabzonspor, daha önce 17 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez şampiyon oldu.

Bordo-mavili takım, kupada 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor, 1974-1975, 1975-1976, 1984-1985, 1989-1990, 1996-1997, 2012-2013, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonundaki finallerde ise kupayı kaybetti.

KONYASPOR BİR KEZ FİNAL OYNADI VE ŞAMPİYON OLDU 

Konyaspor, daha önce bir kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Yeşil-beyazlı takım, 2016-2017 sezonunda normal süresi ve uzatmaları golsüz berabere biten final maçında penaltılarda RAMS Başakşehir'e 4-1 üstünlük sağlayarak kupanın sahibi oldu.

REKORLAR GALATASARAY'DA

Türkiye Kupası tarihinde rekorlar Galatasaray'ın elinde bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip organizasyonda daha önce 24 kez final oynarken, 19 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, organizasyonun ilk 4 senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.

Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk kez düzenlendiği 1962-1963 sezonu ile 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2024-2025 sezonlarında kupanın sahibi oldu. 

16 AYRI TAKIM KAZANDI 

Türkiye Kupası'nı, 63 yıllık geçmişinde şimdiye dek 16 ayrı takım müzesine götürdü.

Kupada şimdiye dek Galatasaray 19, Beşiktaş 11, Trabzonspor 9, Fenerbahçe 7, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor, Kayserispor, Konyaspor, Akhisarspor ve Sivasspor da birer kez mutlu sona ulaştı.

24 AYRI TAKIM FİNAL OYNADI

Türkiye Kupası'nda daha önce 24 ayrı takım finallerde mücadele ederken, bunlardan 16'sı en az 1 kez kupa sevinci yaşadı.

Finale yükselip de kupayı şimdiye dek hiç kazanamayan takımlar ise eski ismi İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan RAMS Başakşehir (3 kez), Antalyaspor (2 kez), Adana Demirspor, Boluspor, Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Kayseri Erciyesspor ve Alanyaspor.

Bunun yanı sıra Kocaelispor 2, Sakaryaspor, Konyaspor ve Sivasspor ise oynadığı tek finalde kupayı kazanma başarısını gösterdi.

FİNALİSTLER VE KUPA SAYILARI

Türkiye Kupası'nın 63 yıllık geçmişinde finale yükselen takımlar ve kazandıkları kupa sayıları şöyle:

Takımlar Final Kupa
Galatasaray 24 19
Beşiktaş 17 11
Trabzonspor 17 9
Fenerbahçe 18 7
Altay 7 2
MKE Ankaragücü 5 2
Gençlerbirliği 5 2
Göztepe 3 2
Kocaelispor 2 2
Bursaspor 6 1
Eskişehirspor 4 1
Akhisarspor 2 1
Kayserispor 2 1
Sakaryaspor 1 1
Konyaspor 1 1
Sivasspor 1 1
Medipol Başakşehir 3 -
Antalyaspor 2 -
Boluspor 1 -
Mersin İdmanyurdu 1 -
Samsunspor 1 -
Adana Demirspor 1 -
Kayseri Erciyesspor 1 -
Alanyaspor 1 -

TÜRKİYE KUPASI FİNALLERİ

Türkiye Kupası'nı şimdiye dek kazanan takımlar, sezonlara göre finallerdeki rakipleri ve maç sonuçları şöyle:

Sezon Kazanan Finalist 1. Maç 2. Maç  
1962-63 Galatasaray Fenerbahçe 2 - 1 2 - 1  
1963-64 Galatasaray Altay 0 - 0 3 - 0 Hükmen
1964-65 Galatasaray Fenerbahçe 0 - 0 1 - 0  
1965-66 Galatasaray Beşiktaş 1 - 0    
1966-67 Altay Göztepe 2 - 2   Kurayla
1967-68 Fenerbahçe Altay 2 - 0 0 - 1  
1968-69 Göztepe Galatasaray 1 - 0 1 - 1 Uzatmada
1969-70 Göztepe Eskişehirspor 1 - 2 3 - 1  
1970-71 Eskişehirspor Bursaspor 0 - 1 2 - 0  
1971-72 Ankaragücü Altay 0 - 0 3 - 0  
1972-73 Galatasaray Ankaragücü 3 - 1 1 - 1  
1973-74 Fenerbahçe Bursaspor 0 - 1 3 - 0  
1974-75 Beşiktaş Trabzonspor 0 - 1 2 - 0  
1975-76 Galatasaray Trabzonspor 0 - 1 1 - 0 5-4 (Penaltılar)
1976-77 Trabzonspor Beşiktaş 1 - 0 0 - 0  
1977-78 Trabzonspor A.Demirspor 3 - 0 0 - 0  
1978-79 Fenerbahçe Altay 1 - 2 2 - 0  
1979-80 Altay Galatasaray 1 - 0 1 - 1  
1980-81 Ankaragücü Boluspor 2 - 1 0 - 0  
1981-82 Galatasaray Ankaragücü 3 - 0 1 - 2  
1982-83 Fenerbahçe Mersin İ.Y. 2 - 1 2 - 0  
1983-84 Trabzonspor Beşiktaş 2 - 0   Uzatmada
1984-85 Galatasaray Trabzonspor 2 - 1 0 - 0  
1985-86 Bursaspor Altay 2 - 0    
1986-87 Gençlerbirliği Eskişehirspor 5 - 0 1 - 2  
1987-88 Sakaryaspor Samsunspor 2 - 0 1 - 1  
1988-89 Beşiktaş Fenerbahçe 1 - 0 2 - 1  
1989-90 Beşiktaş Trabzonspor 2 - 0    
1990-91 Galatasaray Ankaragücü 3 - 1   Uzatmada
1991-92 Trabzonspor Bursaspor 0 - 3 5 - 1  
1992-93 Galatasaray Beşiktaş 1 - 0 2 - 2  
1993-94 Beşiktaş Galatasaray 0 - 0 3 - 2  
1994-95 Trabzonspor Galatasaray 3 - 2 1 - 0  
1995-96 Galatasaray Fenerbahçe 1 - 0 1 - 1 Uzatmada
1996-97 Kocaelispor Trabzonspor 1 - 1 1 - 0  
1997-98 Beşiktaş Galatasaray 1 - 1 1 - 1 5-3 (Penaltılar)
1998-99 Galatasaray Beşiktaş 0 - 0 2 - 0  
1999-00 Galatasaray Antalyaspor 5 -3   Uzatmada
2000-01 Gençlerbirliği Fenerbahçe 2 - 2   6-3 (Penaltılar)
2001-02 Kocaelispor Beşiktaş 4 - 0    
2002-03 Trabzonspor Gençlerbirliği 3 - 1    
2003-04 Trabzonspor Gençlerbirliği 4 - 0    
2004-05 Galatasaray Fenerbahçe 5 - 1    
2005-06 Beşiktaş Fenerbahçe 3 - 2   Uzatmada
2006-07 Beşiktaş K.Erciyesspor 1 - 0   Uzatmada
2007-08 Kayserispor Gençlerbirliği 0 - 0   11-10 (Penaltılar)
2008-09 Beşiktaş Fenerbahçe 4 - 2    
2009-10 Trabzonspor Fenerbahçe 3 - 1    
2010-11 Beşiktaş İBB Spor 2 - 2   4-3 (Penaltılar)
2011-12 Fenerbahçe Bursaspor 4 - 0    
2012-13 Fenerbahçe Trabzonspor 1 - 0    
2013-14 Galatasaray Eskişehirspor 1 - 0    
2014-15 Galatasaray Bursaspor 3 - 2    
2015-16 Galatasaray Fenerbahçe 1 - 0    
2016-17 Konyaspor Medipol Başakşehir 0 - 0   4-1 (Penaltılar)
2017-18 Akhisarspor Fenerbahçe 3 - 2    
2018-19 Galatasaray Akhisarspor 3 - 1    
2019-20 Trabzonspor Alanyaspor 2 - 0    
2020-21 Beşiktaş Antalyaspor 2 - 0    
2021-22 Sivasspor Kayserispor 3-2   Uzatmada
2022-23 Fenerbahçe RAMS Başakşehir 2-0    
2023-24 Beşiktaş Trabzonspor 3-2    
2024-25 Galatasaray Trabzonspor 3-0  
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
