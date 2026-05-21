21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
19:45
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
22:00
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
21:30
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
21:30
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
21:30
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
19:30
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
15:30

Çaykur Rizespor'da yaprak dökümü başladı

Rizespor'da sezonun tamamlanmasıyla birlikte kadro yapılanması hareketlendi. Yeşil-mavililerde 4 kiralık futbolcunun sözleşmesi sona ererken, Samet Akaydın ve Casper Höjer'in de kontrat süresinin bitmesi dikkat çekti.

21 Mayıs 2026 12:37
Çaykur Rizespor'da yeni sezon öncesi kadroda önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor.

Kiralık olarak forma giyen Brezilya ekibi Gama'dan Augusto, AEK'dan Frantzdy Pierrot, Fransa temsilcisi Montpellier'den Modibo Sagnan ve Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nun kiralık sözleşmeleri sezon sonu itibarıyla tamamlandı.

Sezon boyunca farklı dönemlerde takımda görev alan dört futbolcu, sözleşmelerinin sona ermesiyle kulüplerine geri dönecek. Yeni yönetimin bu oyuncular için yeniden girişimde bulunup bulunmayacağı ise netlik kazanmadı.

SAMET VE HÖJER KARARI MERAK EDİLİYOR

Öte yandan 2025 Ocak ayında Rizespor kadrosuna katılan Samet Akaydın'ın sözleşmesi sona ererken, 2023 sezonu başında üç yıllık imza atan Danimarkalı sol bek takım kaptanı Casper Højer'in de kontratı tamamlandı.

Yeni yönetimin özellikle Samet Akaydın ve Højer konusunda nasıl bir yol haritası izleyeceği, taraftarların merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor.

TRANSFERDE HAREKETLİ GÜNLER BAŞLAYABİLİR

Başkanlık ve yönetim sürecindeki gelişmelerin ardından Rizespor'da transfer çalışmalarının hız kazanması bekleniyor. Ayrılıkların resmiyet kazanması halinde yeşil-mavililer yeni sezonda takviyelerle farklı bir kadro yapısı oluşturması bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
