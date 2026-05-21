Çaykur Rizespor'da yaprak dökümü başladı

Çaykur Rizespor'da yeni sezon öncesi kadroda önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor.



Kiralık olarak forma giyen Brezilya ekibi Gama'dan Augusto, AEK'dan Frantzdy Pierrot, Fransa temsilcisi Montpellier'den Modibo Sagnan ve Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nun kiralık sözleşmeleri sezon sonu itibarıyla tamamlandı.



Sezon boyunca farklı dönemlerde takımda görev alan dört futbolcu, sözleşmelerinin sona ermesiyle kulüplerine geri dönecek. Yeni yönetimin bu oyuncular için yeniden girişimde bulunup bulunmayacağı ise netlik kazanmadı.



SAMET VE HÖJER KARARI MERAK EDİLİYOR



Öte yandan 2025 Ocak ayında Rizespor kadrosuna katılan Samet Akaydın'ın sözleşmesi sona ererken, 2023 sezonu başında üç yıllık imza atan Danimarkalı sol bek takım kaptanı Casper Højer'in de kontratı tamamlandı.



Yeni yönetimin özellikle Samet Akaydın ve Højer konusunda nasıl bir yol haritası izleyeceği, taraftarların merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor.



TRANSFERDE HAREKETLİ GÜNLER BAŞLAYABİLİR



Başkanlık ve yönetim sürecindeki gelişmelerin ardından Rizespor'da transfer çalışmalarının hız kazanması bekleniyor. Ayrılıkların resmiyet kazanması halinde yeşil-mavililer yeni sezonda takviyelerle farklı bir kadro yapısı oluşturması bekleniyor.



