21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
19:45
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
22:00
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
21:30
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
21:30
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
21:30
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
19:30
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
15:30

NBA'in çaylak beşleri açıklandı: Cooper Flagg ve Kon Knueppel ilk takımda

NBA yönetimi, 2025-26 sezonunun All-Rookie takımlarını resmen açıkladı.

calendar 21 Mayıs 2026 13:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Yılın Çaylağı ödülünü kazanan Cooper Flagg ile Kon Knueppel, sezonun en iyi çaylak beşine seçilen isimler arasında yer aldı.

Dallas Mavericks forması giyen Flagg ve Charlotte Hornets şutörü Knueppel'e; VJ Edgecombe, Cedric Coward ve Dylan Harper eşlik etti.

NBA kariyerine müthiş bir giriş yapan Flagg, maç başına 21 sayı ortalamasıyla tüm çaylakların önünde yer aldı. Genç yıldız ayrıca NBA tarihinde 50 sayı barajını aşan ilk genç oyuncu olmayı başardı.

Knueppel ise sezon boyunca gönderdiği 273 üç sayılık isabetle ligin zirvesine yerleşti ve Keegan Murray tarafından 2022-23 sezonunda kırılan çaylak üçlük rekorunu geride bıraktı.

Edgecombe, çaylak oyuncular arasında top çalma lideri olurken, playoff yapan Philadelphia 76ers kadrosunun önemli parçalarından biri haline geldi.

Harper ise normal sezon boyunca ligin en etkili yedeklerinden biri olarak öne çıktı. Spurs PR'dan Jordan Howenstine'ın aktardığı verilere göre genç oyuncu, playoff maçında en az 20 sayı, 10 ribaund, 7 top çalma ve 5 asist istatistiklerine ulaşan ilk çaylak oldu.

Memphis Grizzlies forması giyen Coward ise Ja Morant ve Zach Edey'in uzun süreli yokluğunda takım adına kritik bir rol üstlendi. Genç oyuncu 62 maçta 13.6 sayı, 5.9 ribaund ve 2.8 asist ortalamaları yakaladı.

Coward, ilk takımın son sırası için Queen ve Maxime Raynaud'yu geride bıraktı.

Queen sezonu 11.7 sayı, 7.1 ribaund ve 3.7 asist ortalamalarıyla tamamlarken iki triple-double yaptı. Raynaud ise kötü bir sezon geçiren Sacramento Kings adına dikkat çeken isimlerden biri oldu ve 74 maçta 12.5 sayı ile 7.5 ribaund ortalamaları üretti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
