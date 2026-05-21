NBA'in çaylak beşleri açıklandı: Cooper Flagg ve Kon Knueppel ilk takımda

NBA yönetimi, 2025-26 sezonunun All-Rookie takımlarını resmen açıkladı.



Yılın Çaylağı ödülünü kazanan Cooper Flagg ile Kon Knueppel, sezonun en iyi çaylak beşine seçilen isimler arasında yer aldı.



Dallas Mavericks forması giyen Flagg ve Charlotte Hornets şutörü Knueppel'e; VJ Edgecombe, Cedric Coward ve Dylan Harper eşlik etti.



NBA kariyerine müthiş bir giriş yapan Flagg, maç başına 21 sayı ortalamasıyla tüm çaylakların önünde yer aldı. Genç yıldız ayrıca NBA tarihinde 50 sayı barajını aşan ilk genç oyuncu olmayı başardı.



Knueppel ise sezon boyunca gönderdiği 273 üç sayılık isabetle ligin zirvesine yerleşti ve Keegan Murray tarafından 2022-23 sezonunda kırılan çaylak üçlük rekorunu geride bıraktı.



Edgecombe, çaylak oyuncular arasında top çalma lideri olurken, playoff yapan Philadelphia 76ers kadrosunun önemli parçalarından biri haline geldi.



Harper ise normal sezon boyunca ligin en etkili yedeklerinden biri olarak öne çıktı. Spurs PR'dan Jordan Howenstine'ın aktardığı verilere göre genç oyuncu, playoff maçında en az 20 sayı, 10 ribaund, 7 top çalma ve 5 asist istatistiklerine ulaşan ilk çaylak oldu.



Memphis Grizzlies forması giyen Coward ise Ja Morant ve Zach Edey'in uzun süreli yokluğunda takım adına kritik bir rol üstlendi. Genç oyuncu 62 maçta 13.6 sayı, 5.9 ribaund ve 2.8 asist ortalamaları yakaladı.



Coward, ilk takımın son sırası için Queen ve Maxime Raynaud'yu geride bıraktı.



Queen sezonu 11.7 sayı, 7.1 ribaund ve 3.7 asist ortalamalarıyla tamamlarken iki triple-double yaptı. Raynaud ise kötü bir sezon geçiren Sacramento Kings adına dikkat çeken isimlerden biri oldu ve 74 maçta 12.5 sayı ile 7.5 ribaund ortalamaları üretti.



