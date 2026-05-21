Timberwolves'da Kyrie Irving takası iddiası gündemde!

Minnesota Timberwolves, offseason dönemine girilirken Kyrie Irving için devreye girebilecek takımlar arasında gösterilmeye başlandı.



NBA yazarı Jake Weinbach'ın aktardığı bilgilere göre Minnesota cephesi, Irving'in takasa açılması halinde Julius Randle ve draft haklarını içeren bir paket oluşturabilir.



Timberwolves yönetiminin hedefinin, Anthony Edwards'ın yanına tecrübeli bir yıldız ekleyerek guard rotasyonunu güçlendirmek olduğu belirtildi.



Daha önce NBA gazetecisi Marc Stein da lig genelinde Irving için yaz döneminde takas görüşmeleri yapılabileceği yönünde güçlü bir beklenti olduğunu aktarmıştı.



34 yaşındaki yıldız, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 2025-26 sezonunun tamamını kaçırdı ve hiçbir resmi maçta forma giymedi.



Buna rağmen Irving'in sağlıklı olduğu dönemdeki elit skor üretimi ve oyun kurucu özellikleri nedeniyle birçok takımın durumunu yakından takip ettiği ifade ediliyor.



Yıldız guard, sakatlığından önce Dallas Mavericks'in hücumdaki en önemli silahlarından biri konumundaydı. Irving, 2024-25 sezonunda çıktığı 50 maçta 24.7 sayı, 4.8 ribaund ve 4.6 asist ortalamaları yakalamıştı.



