21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
19:45
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
22:00
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
21:30
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
21:30
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
21:30
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
19:30
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
15:30

Timberwolves'da Kyrie Irving takası iddiası gündemde!

Minnesota Timberwolves, offseason dönemine girilirken Kyrie Irving için devreye girebilecek takımlar arasında gösterilmeye başlandı.

calendar 21 Mayıs 2026 13:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Minnesota Timberwolves, offseason dönemine girilirken Kyrie Irving için devreye girebilecek takımlar arasında gösterilmeye başlandı.

NBA yazarı Jake Weinbach'ın aktardığı bilgilere göre Minnesota cephesi, Irving'in takasa açılması halinde Julius Randle ve draft haklarını içeren bir paket oluşturabilir.

Timberwolves yönetiminin hedefinin, Anthony Edwards'ın yanına tecrübeli bir yıldız ekleyerek guard rotasyonunu güçlendirmek olduğu belirtildi.

Daha önce NBA gazetecisi Marc Stein da lig genelinde Irving için yaz döneminde takas görüşmeleri yapılabileceği yönünde güçlü bir beklenti olduğunu aktarmıştı.

34 yaşındaki yıldız, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 2025-26 sezonunun tamamını kaçırdı ve hiçbir resmi maçta forma giymedi.

Buna rağmen Irving'in sağlıklı olduğu dönemdeki elit skor üretimi ve oyun kurucu özellikleri nedeniyle birçok takımın durumunu yakından takip ettiği ifade ediliyor.

Yıldız guard, sakatlığından önce Dallas Mavericks'in hücumdaki en önemli silahlarından biri konumundaydı. Irving, 2024-25 sezonunda çıktığı 50 maçta 24.7 sayı, 4.8 ribaund ve 4.6 asist ortalamaları yakalamıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
