Trabzonspor "10. kupanın" peşinde

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek 5 sezonluk kupa hasretine son vermeyi ve tarihindeki 10. şampiyonluğunu yaşamayı hedefliyor.

21 Mayıs 2026 13:44 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2026 13:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor '10. kupanın' peşinde
Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, 10. kez kupayı müzesine taşımayı hedefliyor. 

Son 2 sezonda finale çıkan ancak Beşiktaş'a ve Galatasaray'a karşı kupayı kazanamayan bordo-mavililer, TÜMOSAN Konyaspor karşısında mutlu sona ulaşmak istiyor.

Karadeniz ekibi, bugüne kadar 17 kez final oynadığı kupada 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

5 SEZONLUK HASRET

En son 2019-2020 sezonunda finalde Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenerek organizasyonda şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 5 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlamayı hedefliyor. 

Karadeniz ekibi, bugüne dek ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'a finalde üstünlük sağlayarak Türkiye Kupası'nı kazandı.

İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Trabzonspor, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Corendon Alanyaspor karşısında kazanarak kupayı müzesine götürdü.

FATİH TEKKE İLE İKİNCİ FİNAL

Trabzonspor, geçen sezon ligin 27. haftasındaki Atakaş Hatayspor maçının ardından göreve gelen teknik direktörü Fatih Tekke ile ikinci sezonunda kupada ikinci kez finale yükseldi.

Trabzonspor'da ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Fatih Tekke, 11 Mart 2025'te gerçekleştirilen imza töreninin ardından 14 aylık sürede ilk kupasını elde etmeye çalışacak.

Karadeniz ekibi, geçen sezon Fatih Tekke yönetiminde Gaziantep'te oynanan final mücadelesinde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

DOĞAN DÖNEMİNDEKİ İLK KUPA MÜCADELESİ

Trabzonspor, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan döneminde de ikinci kez kupada final oynayacak.

Yöneticilik döneminde Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Doğan, TÜMOSAN Konyaspor karşısında takımının kupaya uzanması halinde 26 Mart 2023'te seçildiği kulüp başkanlığında ilk kupa sevincini yaşamış olacak.

KONYASPOR İLE İLK FİNAL

Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor ile ilk kez finalde karşılaşacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'daki karşılaşmayı Trabzonspor 3-1, Konya'daki karşılaşmayı ise ev sahibi takım 2-1 kazandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
