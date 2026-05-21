Türkiye Kupası'nda 41. kez Türk teknik direktör şampiyon olacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk kupası, 41. kez Türk teknik adamın ellerinde yükselecek.
Futbolda Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 64. Türkiye Kupası, Trabzonspor ile Tümosan Konyaspor arasında yarın Antalya'da oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.
Türkiye'nin en prestijli 2. ulusal turnuvasında geride kalan 63 sezonda 44 farklı teknik adam şampiyonluk sevinci yaşadı. Kupa tarihinde Türk teknik adamlar, 40 kez mutlu sona ulaştı. Türk teknik direktörleri Almanlar 5, İngilizler 4, Yugoslavlar 3, Fransızlar 2, Belçika, Brezilya, Galler, İtalya, İskoçya, Macaristan, Romanya, Hollanda ve Portekizli teknik adamlar birer şampiyonlukla takip etti.
64. Türkiye Kupası'nı ya Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ya da Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut kazanacak. Her iki sonuçta da Türk teknik adamların kupada şampiyonluk sayısı 41'e yükselecek.
FATİH TEKKE VE İLHAN PALUT İLK PEŞİNDE
Fatih Tekke ve İlhan Palut, ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanmak için sahada olacak.
Futbolculuk kariyerinde Trabzonspor formasıyla 3, Beşiktaş formasıyla 1 kez olmak üzere organizasyonda 4 şampiyonluk sevinci yaşayan Tekke, teknik adamlık kariyerinde ilk kupasını almaya çalışacak.
İlhan Palut da kariyerinin en büyük başarısını yakalamak için yarın takımının başında sahada olacak.
TÜRKİYE KUPASI ZAFERİ YAŞAYAN TEKNİK DİREKTÖRLER
Geride kalan 62 sezonda Türkiye Kupası'nda şampiyon olan takımlar ve teknik direktörleri şöyle:
|Sezon
|Kazanan
|Teknik direktör
|Uyruk
|1962-63
|Galatasaray
|Gündüz Kılıç
|Türkiye
|1963-64
|Galatasaray
|Coşkun Özarı
|Türkiye
|1964-65
|Galatasaray
|Gündüz Kılıç
|Türkiye
|1965-66
|Galatasaray
|Gündüz Kılıç
|Türkiye
|1966-67
|Altay
|Halil Bıçakçı
|Altay
|1967-68
|Fenerbahçe
|Ignac Molnar
|Macaristan
|1968-69
|Göztepe
|Adnan Süvarı
|Türkiye
|1969-70
|Göztepe
|Adnan Süvari
|Türkiye
|1970-71
|Eskişehirspor
|Abdullah Gegiç
|Yugoslavya
|1971-72
|Ankaragücü
|Ziya Taner
|Türkiye
|1972-73
|Galatasaray
|Brian Birch
|İngiltere
|1973-74
|Fenerbahçe
|Didi
|Brezilya
|1974-75
|Beşiktaş
|Horst Buhtz
|Almanya
|1975-76
|Galatasaray
|Fethi Demircan
|Türkiye
|1976-77
|Trabzonspor
|Ahmet Suat Özyazıcı
|Türkiye
|1977-78
|Trabzonspor
|Ahmet Suat Özyazıcı
|Türkiye
|1978-79
|Fenerbahçe
|Necdet Niş
|Türkiye
|1979-80
|Altay
|Ayfer Elmastaşoğlu
|Türkiye
|1980-81
|Ankaragücü
|Yılmaz Gökdel
|Türkiye
|1981-82
|Galatasaray
|Özkan Sümer
|Türkiye
|1982-83
|Fenerbahçe
|Branko Stankovic
|Yugoslavya
|1983-84
|Trabzonspor
|Ahmet Suat Özyazıcı
|Türkiye
|1984-85
|Galatasaray
|Jupp Derwall
|Almanya
|1985-86
|Bursaspor
|Tomislav Kaloperovic
|Yugoslavya
|1986-87
|Gençlerbirliği
|Metin Türel
|Türkiye
|1987-88
|Sakaryaspor
|Necdet Niş
|Türkiye
|1988-89
|Beşiktaş
|Gordon Milne
|İngiltere
|1989-90
|Beşiktaş
|Gordon Milne
|İngiltere
|1990-91
|Galatasaray
|Mustafa Denizli
|Türkiye
|1991-92
|Trabzonspor
|Urbain Braems
|Belçika
|1992-93
|Galatasaray
|Karl-Heinz Feldkamp
|Almanya
|1993-94
|Beşiktaş
|Christoph Daum
|Almanya
|1994-95
|Trabzonspor
|Şenol Güneş
|Türkiye
|1995-96
|Galatasaray
|Graeme Souness
|İskoçya
|1996-97
|Kocaelispor
|Holder Osieck
|Almanya
|1997-98
|Beşiktaş
|John Benjamin Toshack
|Galler
|1998-99
|Galatasaray
|Fatih Terim
|Türkiye
|1999-00
|Galatasaray
|Fatih Terim
|Türkiye
|2000-01
|Gençlerbirliği
|Samet Aybaba
|Türkiye
|2001-02
|Kocaelispor
|Hikmet Karaman
|Türkiye
|2002-03
|Trabzonspor
|Samet Aybaba
|Türkiye
|2003-04
|Trabzonspor
|Ziya Doğan
|Türkiye
|2004-05
|Galatasaray
|Gheorghe Hagi
|Romanya
|2005-06
|Beşiktaş
|Jean Tigana
|Fransa
|2006-07
|Beşiktaş
|Jean Tigana
|Fransa
|2007-08
|Kayserispor
|Tolunay Kafkas
|Türkiye
|2008-09
|Beşiktaş
|Mustafa Denizli
|Türkiye
|2009-10
|Trabzonspor
|Şenol Güneş
|Türkiye
|2010-11
|Beşiktaş
|Tayfur Havutçu
|Türkiye
|2011-12
|Fenerbahçe
|Aykut Kocaman
|Türkiye
|2012-13
|Fenerbahçe
|Aykut Kocaman
|Türkiye
|2013-14
|Galatasaray
|Roberto Mancini
|İtalya
|2014-15
|Galatasaray
|Hamza Hamzaoğlu
|Türkiye
|2015-16
|Galatasaray
|Jan Olde Riekerink
|Hollanda
|2016-17
|Konyaspor
|Aykut Kocaman
|Türkiye
|2017-18
|Akhisarspor
|Okan Buruk
|Türkiye
|2018-19
|Galatasaray
|Fatih Terim
|Türkiye
|2019-20
|Trabzonspor
|Eddie Newton
|İngiltere
|2020-21
|Beşiktaş
|Sergen Yalçın
|Türkiye
|2021-22
|Sivasspor
|Rıza Çalımbay
|Türkiye
|2022-23
|Fenerbahçe
|Jorge Jesus
|Portekiz
|2023-24
|Beşiktaş
|Serdar Topraktepe
|Türkiye
|2024-25
|Galatasaray
|Okan Buruk
|Türkiye