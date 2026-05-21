Türkiye Kupası'nda 41. kez Türk teknik direktör şampiyon olacak

Bu yıl 64'üncüsü düzenlenen Türkiye Kupası'nda daha önce Türk teknik direktörler 40 kez mutlu sona ulaştı. Kupa, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ya da Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un ellerinde yükselecek.

Türkiye Kupası'nda 41. kez Türk teknik direktör şampiyon olacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk kupası, 41. kez Türk teknik adamın ellerinde yükselecek. 

Futbolda Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 64. Türkiye Kupası, Trabzonspor ile Tümosan Konyaspor arasında yarın Antalya'da oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.

Türkiye'nin en prestijli 2. ulusal turnuvasında geride kalan 63 sezonda 44 farklı teknik adam şampiyonluk sevinci yaşadı. Kupa tarihinde Türk teknik adamlar, 40 kez mutlu sona ulaştı. Türk teknik direktörleri Almanlar 5, İngilizler 4, Yugoslavlar 3, Fransızlar 2, Belçika, Brezilya, Galler, İtalya, İskoçya, Macaristan, Romanya, Hollanda ve Portekizli teknik adamlar birer şampiyonlukla takip etti.

64. Türkiye Kupası'nı ya Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ya da Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut kazanacak. Her iki sonuçta da Türk teknik adamların kupada şampiyonluk sayısı 41'e yükselecek.

FATİH TEKKE VE İLHAN PALUT İLK PEŞİNDE

Fatih Tekke ve İlhan Palut, ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanmak için sahada olacak.

Futbolculuk kariyerinde Trabzonspor formasıyla 3, Beşiktaş formasıyla 1 kez olmak üzere organizasyonda 4 şampiyonluk sevinci yaşayan Tekke, teknik adamlık kariyerinde ilk kupasını almaya çalışacak.

İlhan Palut da kariyerinin en büyük başarısını yakalamak için yarın takımının başında sahada olacak.

TÜRKİYE KUPASI ZAFERİ YAŞAYAN TEKNİK DİREKTÖRLER

Geride kalan 62 sezonda Türkiye Kupası'nda şampiyon olan takımlar ve teknik direktörleri şöyle:

Sezon Kazanan Teknik direktör Uyruk
1962-63 Galatasaray Gündüz Kılıç Türkiye
1963-64 Galatasaray Coşkun Özarı Türkiye
1964-65 Galatasaray Gündüz Kılıç Türkiye
1965-66 Galatasaray Gündüz Kılıç Türkiye
1966-67 Altay Halil Bıçakçı Altay
1967-68 Fenerbahçe Ignac Molnar Macaristan
1968-69 Göztepe Adnan Süvarı Türkiye
1969-70 Göztepe Adnan Süvari Türkiye
1970-71 Eskişehirspor Abdullah Gegiç Yugoslavya
1971-72 Ankaragücü Ziya Taner Türkiye
1972-73 Galatasaray Brian Birch İngiltere
1973-74 Fenerbahçe Didi Brezilya
1974-75 Beşiktaş Horst Buhtz Almanya
1975-76 Galatasaray Fethi Demircan Türkiye
1976-77 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye
1977-78 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye
1978-79 Fenerbahçe Necdet Niş Türkiye
1979-80 Altay Ayfer Elmastaşoğlu Türkiye
1980-81 Ankaragücü Yılmaz Gökdel Türkiye
1981-82 Galatasaray Özkan Sümer Türkiye
1982-83 Fenerbahçe Branko Stankovic Yugoslavya
1983-84 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye
1984-85 Galatasaray Jupp Derwall Almanya
1985-86 Bursaspor Tomislav Kaloperovic Yugoslavya
1986-87 Gençlerbirliği Metin Türel Türkiye
1987-88 Sakaryaspor Necdet Niş Türkiye
1988-89 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere
1989-90 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere
1990-91 Galatasaray Mustafa Denizli Türkiye
1991-92 Trabzonspor Urbain Braems Belçika
1992-93 Galatasaray Karl-Heinz Feldkamp Almanya
1993-94 Beşiktaş Christoph Daum Almanya
1994-95 Trabzonspor Şenol Güneş Türkiye
1995-96 Galatasaray Graeme Souness İskoçya
1996-97 Kocaelispor Holder Osieck Almanya
1997-98 Beşiktaş John Benjamin Toshack Galler
1998-99 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
1999-00 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
2000-01 Gençlerbirliği Samet Aybaba Türkiye
2001-02 Kocaelispor Hikmet Karaman Türkiye
2002-03 Trabzonspor Samet Aybaba Türkiye
2003-04 Trabzonspor Ziya Doğan Türkiye
2004-05 Galatasaray Gheorghe Hagi Romanya
2005-06 Beşiktaş Jean Tigana Fransa
2006-07 Beşiktaş Jean Tigana Fransa
2007-08 Kayserispor Tolunay Kafkas Türkiye
2008-09 Beşiktaş Mustafa Denizli Türkiye
2009-10 Trabzonspor Şenol Güneş Türkiye
2010-11 Beşiktaş Tayfur Havutçu Türkiye
2011-12 Fenerbahçe Aykut Kocaman Türkiye
2012-13 Fenerbahçe Aykut Kocaman Türkiye
2013-14 Galatasaray Roberto Mancini İtalya
2014-15 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu Türkiye
2015-16 Galatasaray Jan Olde Riekerink Hollanda
2016-17 Konyaspor Aykut Kocaman Türkiye
2017-18 Akhisarspor Okan Buruk Türkiye
2018-19 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
2019-20 Trabzonspor Eddie Newton İngiltere
2020-21 Beşiktaş Sergen Yalçın Türkiye
2021-22 Sivasspor Rıza Çalımbay Türkiye
2022-23 Fenerbahçe Jorge Jesus Portekiz
2023-24 Beşiktaş Serdar Topraktepe Türkiye
2024-25 Galatasaray Okan Buruk Türkiye
