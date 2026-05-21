Türkiye Kupası'nda 41. kez Türk teknik direktör şampiyon olacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk kupası, 41. kez Türk teknik adamın ellerinde yükselecek.



Futbolda Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 64. Türkiye Kupası, Trabzonspor ile Tümosan Konyaspor arasında yarın Antalya'da oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.



Türkiye'nin en prestijli 2. ulusal turnuvasında geride kalan 63 sezonda 44 farklı teknik adam şampiyonluk sevinci yaşadı. Kupa tarihinde Türk teknik adamlar, 40 kez mutlu sona ulaştı. Türk teknik direktörleri Almanlar 5, İngilizler 4, Yugoslavlar 3, Fransızlar 2, Belçika, Brezilya, Galler, İtalya, İskoçya, Macaristan, Romanya, Hollanda ve Portekizli teknik adamlar birer şampiyonlukla takip etti.



64. Türkiye Kupası'nı ya Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ya da Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut kazanacak. Her iki sonuçta da Türk teknik adamların kupada şampiyonluk sayısı 41'e yükselecek.



FATİH TEKKE VE İLHAN PALUT İLK PEŞİNDE



Fatih Tekke ve İlhan Palut, ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanmak için sahada olacak.



Futbolculuk kariyerinde Trabzonspor formasıyla 3, Beşiktaş formasıyla 1 kez olmak üzere organizasyonda 4 şampiyonluk sevinci yaşayan Tekke, teknik adamlık kariyerinde ilk kupasını almaya çalışacak.



İlhan Palut da kariyerinin en büyük başarısını yakalamak için yarın takımının başında sahada olacak.



TÜRKİYE KUPASI ZAFERİ YAŞAYAN TEKNİK DİREKTÖRLER



Geride kalan 62 sezonda Türkiye Kupası'nda şampiyon olan takımlar ve teknik direktörleri şöyle:





Sezon Kazanan Teknik direktör Uyruk 1962-63 Galatasaray Gündüz Kılıç Türkiye 1963-64 Galatasaray Coşkun Özarı Türkiye 1964-65 Galatasaray Gündüz Kılıç Türkiye 1965-66 Galatasaray Gündüz Kılıç Türkiye 1966-67 Altay Halil Bıçakçı Altay 1967-68 Fenerbahçe Ignac Molnar Macaristan 1968-69 Göztepe Adnan Süvarı Türkiye 1969-70 Göztepe Adnan Süvari Türkiye 1970-71 Eskişehirspor Abdullah Gegiç Yugoslavya 1971-72 Ankaragücü Ziya Taner Türkiye 1972-73 Galatasaray Brian Birch İngiltere 1973-74 Fenerbahçe Didi Brezilya 1974-75 Beşiktaş Horst Buhtz Almanya 1975-76 Galatasaray Fethi Demircan Türkiye 1976-77 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye 1977-78 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye 1978-79 Fenerbahçe Necdet Niş Türkiye 1979-80 Altay Ayfer Elmastaşoğlu Türkiye 1980-81 Ankaragücü Yılmaz Gökdel Türkiye 1981-82 Galatasaray Özkan Sümer Türkiye 1982-83 Fenerbahçe Branko Stankovic Yugoslavya 1983-84 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye 1984-85 Galatasaray Jupp Derwall Almanya 1985-86 Bursaspor Tomislav Kaloperovic Yugoslavya 1986-87 Gençlerbirliği Metin Türel Türkiye 1987-88 Sakaryaspor Necdet Niş Türkiye 1988-89 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere 1989-90 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere 1990-91 Galatasaray Mustafa Denizli Türkiye 1991-92 Trabzonspor Urbain Braems Belçika 1992-93 Galatasaray Karl-Heinz Feldkamp Almanya 1993-94 Beşiktaş Christoph Daum Almanya 1994-95 Trabzonspor Şenol Güneş Türkiye 1995-96 Galatasaray Graeme Souness İskoçya 1996-97 Kocaelispor Holder Osieck Almanya 1997-98 Beşiktaş John Benjamin Toshack Galler 1998-99 Galatasaray Fatih Terim Türkiye 1999-00 Galatasaray Fatih Terim Türkiye 2000-01 Gençlerbirliği Samet Aybaba Türkiye 2001-02 Kocaelispor Hikmet Karaman Türkiye 2002-03 Trabzonspor Samet Aybaba Türkiye 2003-04 Trabzonspor Ziya Doğan Türkiye 2004-05 Galatasaray Gheorghe Hagi Romanya 2005-06 Beşiktaş Jean Tigana Fransa 2006-07 Beşiktaş Jean Tigana Fransa 2007-08 Kayserispor Tolunay Kafkas Türkiye 2008-09 Beşiktaş Mustafa Denizli Türkiye 2009-10 Trabzonspor Şenol Güneş Türkiye 2010-11 Beşiktaş Tayfur Havutçu Türkiye 2011-12 Fenerbahçe Aykut Kocaman Türkiye 2012-13 Fenerbahçe Aykut Kocaman Türkiye 2013-14 Galatasaray Roberto Mancini İtalya 2014-15 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu Türkiye 2015-16 Galatasaray Jan Olde Riekerink Hollanda 2016-17 Konyaspor Aykut Kocaman Türkiye 2017-18 Akhisarspor Okan Buruk Türkiye 2018-19 Galatasaray Fatih Terim Türkiye 2019-20 Trabzonspor Eddie Newton İngiltere 2020-21 Beşiktaş Sergen Yalçın Türkiye 2021-22 Sivasspor Rıza Çalımbay Türkiye 2022-23 Fenerbahçe Jorge Jesus Portekiz 2023-24 Beşiktaş Serdar Topraktepe Türkiye 2024-25 Galatasaray Okan Buruk Türkiye