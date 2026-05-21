21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
19:45
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
22:00
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
21:30
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
21:30
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
21:30
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
19:30
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
15:30

Wolves başkanı Tim Connelly: "Kadroyu geliştirmek için agresif olacağız"

Başkan Tim Connelly, sezonun sona ermesinin ardından yaptığı açıklamalarda Minnesota Timberwolves kadrosunu geliştirmek adına agresif hamleler yapacaklarının sinyalini verdi.

calendar 21 Mayıs 2026 13:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Son üç yılda playofflardan üst üste hayal kırıklıklarıyla elenen Timberwolves'ta yönetim, takımın hâlâ şampiyonluk seviyesine ulaşamadığını düşünüyor.

Basketbol operasyonları başkanı Connelly, sezon sonu basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncularımıza güveniyoruz ama bu grubun karşısına geçip altıncı sıradan memnun olduğumuzu, saha avantajına sahip olmadığımız için mutlu olduğumuzu veya son üç elenme maçımızın tek taraflı geçmesinden rahatsız olmadığımızı söylemek samimiyetsizlik olur."

"Kadromuza gerçekçi yaklaşmalıyız. İyi taraflarımız kötü taraflarımızdan çok daha fazla ama şu an yeterince iyi olmadığımızı da biliyoruz."

San Antonio Spurs, geçtiğimiz hafta Timberwolves'u ikinci turda 30 sayı farkla mağlup ederek seriyi kazanmıştı. Bir önceki sezon ise Oklahoma City Thunder, Batı Konferansı Finalleri'nde Minnesota'yı beş maçta elemiş ve seriyi yine farklı bir galibiyetle noktalamıştı.

Timberwolves, 2024 Batı Konferansı Finalleri'nde de o dönem Luka Doncic liderliğindeki Dallas Mavericks karşısında beş maçta elenmişti.

Connelly, Spurs ve Thunder'ın genç, savunma odaklı ve mental açıdan güçlü yapılar kurduğunu belirtirken Minnesota'nın da buna cevap vermesi gerektiğini söyledi.

"Rakiplerimizin yerinde saymayacağını biliyoruz, biz de saymayacağız," diyen Connelly, şu sözlerle devam etti:

"Hata yaparsak bunu yüksek sesle yapacağız. Mümkün olduğunca agresif olmaya çalışacağız."

Minnesota'nın bu yılki draftta ilk turda 28., ikinci turda ise 59. sıraya sahip olması nedeniyle takaslarda ciddi bir yıldız almak için önemli oyuncularını gözden çıkarması gerekebileceği belirtiliyor.

Takımın bir diğer problemi ise Donte DiVincenzo'nun aşil tendon sakatlığı oldu. Yıldız guardın dönüş tarihi henüz netleşmiş değil.

Connelly, DiVincenzo hakkında ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Donte ligin en rekabetçi oyuncularından biri. Onun yokluğunda daha fazla şut katkısı bulmamız gerekiyor. Geri döneceğine inanıyoruz ama bunun ne zaman olacağını bilmiyoruz."

Offseason döneminde takımın en çok konuşulacak isimlerinden birinin Julius Randle olması bekleniyor. Tecrübeli forvet, playoffların son beş maçında oldukça kötü bir performans sergilemişti.

Randle'ın Spurs serisindeki dört mağlubiyette toplam plus-minus değeri eksi 93 olarak kaydedildi.

Ancak Connelly, Randle'ın takımın uzun vadeli planlarında yer alıp almadığı sorusunu doğrudan yanıtlamaktan kaçındı.

"Bir oyuncu yüzünden kazanmaz ya da kaybetmezsiniz," diyen Timberwolves yöneticisi sözlerini şöyle tamamladı:

"San Antonio'ya karşı bu şekilde kaybettiğimizde onların açık şekilde daha iyi takım olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Ben dahil tüm organizasyonun kendine dönüp bakması lazım. Gelecek sezon aynı sonucu yaşamamak için hepimiz neyi daha iyi yapabiliriz, bunu düşünmeliyiz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
