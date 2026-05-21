Türkiye Kupası'nda final heyecanı! Trabzonspor - Konyaspor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.



Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada, hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.



Son 2 sezonda finale çıkan ancak önce Beşiktaş'a, daha sonra da Galatasaray'a yenilerek kupayı elde edemeyen bordo-mavililer, art arda üçüncü kez yükseldiği finalde bu kez TÜMOSAN Konyaspor karşısında mutlu sona ulaşmak istiyor.



Karadeniz ekibinde maç öncesinde Batagov ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor.



