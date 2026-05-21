21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
19:45
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
22:00
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
21:30
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
21:30
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
21:30
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
19:30
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
15:30

Süper Lig'de en fazla süreyi Göztepe kalecisi Lis aldı

Göztepe'nin kalecisi Mateusz Lis, Trendyol Süper Lig 2025-26 sezonunda 3 bin 60 dakika ile en fazla süre alan oyuncu oldu.

21 Mayıs 2026 14:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Göztepe'nin tecrübeli kalecisi Mateusz Lis, Trendyol Süper Lig'in 2025-26 sezonunda en fazla süre alan oyuncu oldu.

Sezonu 55 puanla 6. bitiren İzmir ekibinde istikrarıyla ön plana çıkan 29 yaşındaki file bekçisi, ligde 34 müsabakanın tamamında sahada kaldı.

Görev yaptığı maçlarda kalesinde 32 gol gören Polonyalı kaleci, 16 mücadelede ise rakiplerine geçit vermedi.

Deneyimli file bekçisi, 34 karşılaşmada 3 bin 60 dakika oynayarak en fazla süre alan oyuncu olmayı başardı.

- Sadece 4 futbolcu tüm maçlarda forma giydi 

Göztepeli kaleci Lis'in yanı sıra ligde üç futbolcu daha tüm maçlarda forma şansı buldu.

Polonyalı kalecinin takım arkadaşı Amin Cherni, bu sezon 34 maçta 3 bin 8 dakika sahada kaldı. Tunuslu futbolcu, tüm karşılaşmalara ilk 11'de başlarken 6 mücadelede oyundan alındı.

Süper Lig'in gol krallarından RAMS Başakşehir'in golcüsü Eldor Shomurodov ise 34 müsabakanın tamamında ilk 11'de sahaya çıktı. Shomurodov, turuncu-lacivertli formayla 2 bin 928 dakika oynadı. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bu sezon 22 kez rakip fileleri havalandırırken Trabzonsporlu Paul Onuachu ile sezonun en golcü ismi oldu.

Lige veda eden Hesap.com Antalyaspor'da forma giyen Kenneth Paal da 34 maçta kırmızı-beyazlı formayla boy gösterdi. Hollandalı sol bek, 32 müsabakada ilk 11'de görevlendirilirken 2 maça oyuna sonradan girdi.

- En fazla futbolcu oynatan takım Konyaspor

Süper Lig'de sezonu 9. tamamlayan TÜMOSAN Konyaspor, en fazla oyuncuya şans veren takım oldu.

Yeşil-beyazlılar, lig maratonunda 43 farklı futbolcuya sahada görev verdi.

Konyaspor'u 40 oyuncuyla sezonu düşme hattının bir basamak üzerinde tamamlayan ikas Eyüpspor takip etti. Üçüncü basamakta ise 38 farklı futbolcuyla Fenerbahçe yer aldı.

Ligde sezon boyunca Beşiktaş 37, Trabzonspor da 36 farklı ismi sahaya sürdü.

- En az oyuncuya şans veren ekip Alanyaspor

Trendyol Süper Lig'de en az sayıda futbolcuya şans veren ekip, Corendon Alanyaspor olarak kayıtlara geçti.

Akdeniz temsilcisi, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde ligdeki müsabakalarda 26 farklı oyuncuyu görevlendirdi.

Alanyaspor'u RAMS Başakşehir ve Çaykur Rizespor 27'şer futbolcuyla takip etti.

Takımların sezon boyunca oynattığı futbolcu sayısı şöyle:

Takım Oyuncu sayısı
TÜMOSAN Konyaspor 43
ikas Eyüpspor 40
Fenerbahçe 38
Beşiktaş 37
Trabzonspor 36
Zecorner Kayserispor 36
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 36
Kocaelispor 34
Galatasaray 33
Samsunspor 32
Gaziantep FK 32
Natura Dünyası Gençlerbirliği 32
Kasımpaşa 31
Göztepe 30
Hesap.com Antalyaspor 30
RAMS Başakşehir 27
Çaykur Rizespor 27
Corendon Alanyaspor 26
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
