21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
19:45
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
22:00
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
21:30
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
21:30
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
21:30
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
19:30
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
0-152'

Menemen FK'nın Tire'ye taşınacağı iddiası taraftarı kızdırdı

Menemen Futbol Kulübü'nün devredilip Tire'de faaliyet göstereceği iddiaları taraftarı ayağa kaldırdı.

calendar 21 Mayıs 2026 15:17
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Menemen FK'nın Tire'ye taşınacağı iddiası taraftarı kızdırdı
2'nci Lig ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü'nün devredilip Tire'de faaliyet göstereceği iddiaları taraftarı ayağa kaldırdı. Anonim şirket olan Menemen FK'nın yarışmacı haklarının satılacağı ve yeni sezonda Tire'de yer alacağına dair çıkan haberlerin ardından taraftarlar gelişmelere tepki gösterdi.

Menemen FK'ya gönül verenler iddialara sert tepki gösterip yürüyüş düzenledi. Menemen Gençlik Taraftar Grubu, bu gelişmelere isyan ederek sosyal medyada da şu açıklamayı yaptı: "Kulübün başka bir ilçeye taşınması Menemen futbol kültürüne zarar verir. Başta Menemen Belediyesi ve yetkililer bu takıma sahip çıkın. Bu kulüp bir kişinin değil. Bunun olmaması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

İzmir'de 84 yıllık geçmişe sahip Menemen Futbol Kulübü'nü son iki yıldır iş insanı Bilgin Tokul yönetirken, Tokul'un kulübü devretmek için görüşmeler yaptığı ileri sürüldü. Geçtiğimiz sezon başında da kulübü devretmek için çok sayıda görüşme yaptığı iddia edilen Bilgin Tokul'un destek göremediği gerekçesiyle böyle bir karar aldığı belirtildi.

Tokul'un yurt dışından ortakları olan Tireli iş insanları ile masaya oturduğu, Menemen FK'nın tüm haklarının Tireli iş insanlarına geçeceği konuşulmaya başlandı. Devir işlemlerinin gerçekleşmesi durumunda yeni sezon öncesi Menemen FK, logo, isim ve renklerini değişimi ile 2'inci Lig'deki mücadelesini Tire'de sürdürecek. İşlemlerin ardından Menemen İlçe Stadı ve sarı-lacivertli kulübün kullandığı tesislerin ise akıbeti merak konusu haline geldi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
