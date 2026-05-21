Menemen FK'nın Tire'ye taşınacağı iddiası taraftarı kızdırdı

2'nci Lig ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü'nün devredilip Tire'de faaliyet göstereceği iddiaları taraftarı ayağa kaldırdı. Anonim şirket olan Menemen FK'nın yarışmacı haklarının satılacağı ve yeni sezonda Tire'de yer alacağına dair çıkan haberlerin ardından taraftarlar gelişmelere tepki gösterdi.



Menemen FK'ya gönül verenler iddialara sert tepki gösterip yürüyüş düzenledi. Menemen Gençlik Taraftar Grubu, bu gelişmelere isyan ederek sosyal medyada da şu açıklamayı yaptı: "Kulübün başka bir ilçeye taşınması Menemen futbol kültürüne zarar verir. Başta Menemen Belediyesi ve yetkililer bu takıma sahip çıkın. Bu kulüp bir kişinin değil. Bunun olmaması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.



İzmir'de 84 yıllık geçmişe sahip Menemen Futbol Kulübü'nü son iki yıldır iş insanı Bilgin Tokul yönetirken, Tokul'un kulübü devretmek için görüşmeler yaptığı ileri sürüldü. Geçtiğimiz sezon başında da kulübü devretmek için çok sayıda görüşme yaptığı iddia edilen Bilgin Tokul'un destek göremediği gerekçesiyle böyle bir karar aldığı belirtildi.



Tokul'un yurt dışından ortakları olan Tireli iş insanları ile masaya oturduğu, Menemen FK'nın tüm haklarının Tireli iş insanlarına geçeceği konuşulmaya başlandı. Devir işlemlerinin gerçekleşmesi durumunda yeni sezon öncesi Menemen FK, logo, isim ve renklerini değişimi ile 2'inci Lig'deki mücadelesini Tire'de sürdürecek. İşlemlerin ardından Menemen İlçe Stadı ve sarı-lacivertli kulübün kullandığı tesislerin ise akıbeti merak konusu haline geldi.



