21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
19:45
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
22:00
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
21:30
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
21:30
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
21:30
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
19:30
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
0-153'

Altay Bayındır'dan Fenerbahçe ve Ali Koç itirafı!

Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, Fenerbahçe ve sarı lacivertli kulübün eski başkanı Ali Koç hakkında konuştu.

21 Mayıs 2026 15:55
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen milli futbolcu Altay Bayındır, Anadolu Ajansının Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY'un katkılarıyla hayata geçirdiği "2026 Dünya Kupası Yolu'nda Milli Gururlar" projesinin yedinci konuğu oldu.

Milli futbolcu, Fenerbahçe ve Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Ali Koç hakkında açıklamalarda bulundu.

"BAŞKANIMIZLA HER ŞEYİ AÇIK KONUŞTUM"

Dönemin başkanı Ali Koç ve yönetim kurulunun bilgisi dahilinde Manchester United için sağlık kontrollerinden geçtiğini dile getiren Altay, "Başkanımıza teklif geldiğinde söyledim. Açık bir şekilde oynamayı severim. Yarın kimin ne zaman öleceğinin bir garantisi yok, belli de değil. En azından öldüğünde arkada bırakacağın tek şey karakterin, kişiliğin ve itibarın. Başka bir şey değil. Dolayısıyla başkanımızla bunu konuştum ve paylaştım. Sağlık kontrollerine gittim, geldim. Ondan sonraki süreçte başkanımızla istişare yaptık. Ben operasyon geçirdim. Operasyondan geldim, tekrar başladım. Tekrar bana transfer teklifi geldi. O dönemde protokol imzalasaydım imzalayabiliyordum. Hiçbir problem yoktu ve her şey resmi olması gerektiği gibiydi. Eleştirildiğim ve sakatlandığım dönemde her şey üst üste geliyordu. Uzun süredir çalıştığım bir psikoloğum vardı. Yoğun seanslar yapıyorduk. Çok zor bir dönemdi. Sonra transfer teklifi geldi. Ben toparlandım, antrenmana geldiler. Sonrasında başkanımızla istişare ettik. Tabii bu bahsettiğim tesise gelip izleme olayları benim şimdi anlatacaklarım bittikten sonra oldu. Ben başkanımızla 'Başkanım ben kulübümüzün çıkarları ve menfaatleri doğrultusunda hareket etmek istiyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum. Sözleşmeyi uzatabiliriz, sözleşmeyi uzattıktan sonra karşı tarafa bildiririz. Devam ederse istenme olayı ya da gitme olayı o şekilde değerlendiririz.' dedim. Başkan da o dönem çok etkilendi. Hatta bunu havalimanında da söyledi. Biz baş başa da stadyumda kendisiyle çok konuştuk. Pozitif anlamda dertleştiğimiz çok anlarımız olmuştur. Onun da elinden geleni yaptığı, bazı şeylerde karşılık alamadığı durumlar oldu. Hatasız kul olmaz. Hepimiz gibi onun da hatalar yaptığı dönemler oldu. Sonra böyle bir süreç oldu." ifadelerini kullandı.

"3-4 SAAT BİZİMLE BERABERDİ"

Kendisinin o dönemde Fenerbahçe'yle sözleşme imzaladığının altını çizen Altay, "Manchester United tarafına bunu söyledik. Onlar da kabul etti. Sözleşmemde bir çıkış maddesi vardı. Belli bir miktarda ödeme yapıldıktan sonra serbest bir şekilde oraya gidebiliyordum. Böylelikle kulüp de para kazanmış oldu. Sonra transfer gerçekleşti. Başkanımız ve yöneticilerimiz havalimanına geldi. Bu olay onlar tarafından da çok güzel karşılandı. Başkanımız havalimanında yaklaşık 3-4 saat bizimle beraberdi. Orada da yaşananlarla ilgili röportaj verdi. Süreç böyle gerçekleşti. Sonra valizlerimizi aldık, uçağa bindik. Uçakta indik bir baktık ki bambaşka bir yer. Ankara gibi oldu. Farklı yerler, farklı şehir, farklı dil. İngilizce bilerek gittiğimi düşünüyordum ama gittiğim ilk dönemde çok zorlandım. İlk senede çok zorlandım. Bizim de ülkemizde her yerin başka aksanı ve şivesi var. Burası da aynı şekilde. Ama burada yaşamak, sürekli burada olmak bunu çabucak öğrenmene de yarıyor." açıklamasını yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
