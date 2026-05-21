Altay Bayındır'dan Fenerbahçe ve Ali Koç itirafı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen milli futbolcu Altay Bayındır, Anadolu Ajansının Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY'un katkılarıyla hayata geçirdiği "2026 Dünya Kupası Yolu'nda Milli Gururlar" projesinin yedinci konuğu oldu.
Milli futbolcu, Fenerbahçe ve Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Ali Koç hakkında açıklamalarda bulundu.
"BAŞKANIMIZLA HER ŞEYİ AÇIK KONUŞTUM"
Dönemin başkanı Ali Koç ve yönetim kurulunun bilgisi dahilinde Manchester United için sağlık kontrollerinden geçtiğini dile getiren Altay, "Başkanımıza teklif geldiğinde söyledim. Açık bir şekilde oynamayı severim. Yarın kimin ne zaman öleceğinin bir garantisi yok, belli de değil. En azından öldüğünde arkada bırakacağın tek şey karakterin, kişiliğin ve itibarın. Başka bir şey değil. Dolayısıyla başkanımızla bunu konuştum ve paylaştım. Sağlık kontrollerine gittim, geldim. Ondan sonraki süreçte başkanımızla istişare yaptık. Ben operasyon geçirdim. Operasyondan geldim, tekrar başladım. Tekrar bana transfer teklifi geldi. O dönemde protokol imzalasaydım imzalayabiliyordum. Hiçbir problem yoktu ve her şey resmi olması gerektiği gibiydi. Eleştirildiğim ve sakatlandığım dönemde her şey üst üste geliyordu. Uzun süredir çalıştığım bir psikoloğum vardı. Yoğun seanslar yapıyorduk. Çok zor bir dönemdi. Sonra transfer teklifi geldi. Ben toparlandım, antrenmana geldiler. Sonrasında başkanımızla istişare ettik. Tabii bu bahsettiğim tesise gelip izleme olayları benim şimdi anlatacaklarım bittikten sonra oldu. Ben başkanımızla 'Başkanım ben kulübümüzün çıkarları ve menfaatleri doğrultusunda hareket etmek istiyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum. Sözleşmeyi uzatabiliriz, sözleşmeyi uzattıktan sonra karşı tarafa bildiririz. Devam ederse istenme olayı ya da gitme olayı o şekilde değerlendiririz.' dedim. Başkan da o dönem çok etkilendi. Hatta bunu havalimanında da söyledi. Biz baş başa da stadyumda kendisiyle çok konuştuk. Pozitif anlamda dertleştiğimiz çok anlarımız olmuştur. Onun da elinden geleni yaptığı, bazı şeylerde karşılık alamadığı durumlar oldu. Hatasız kul olmaz. Hepimiz gibi onun da hatalar yaptığı dönemler oldu. Sonra böyle bir süreç oldu." ifadelerini kullandı.
"3-4 SAAT BİZİMLE BERABERDİ"
Kendisinin o dönemde Fenerbahçe'yle sözleşme imzaladığının altını çizen Altay, "Manchester United tarafına bunu söyledik. Onlar da kabul etti. Sözleşmemde bir çıkış maddesi vardı. Belli bir miktarda ödeme yapıldıktan sonra serbest bir şekilde oraya gidebiliyordum. Böylelikle kulüp de para kazanmış oldu. Sonra transfer gerçekleşti. Başkanımız ve yöneticilerimiz havalimanına geldi. Bu olay onlar tarafından da çok güzel karşılandı. Başkanımız havalimanında yaklaşık 3-4 saat bizimle beraberdi. Orada da yaşananlarla ilgili röportaj verdi. Süreç böyle gerçekleşti. Sonra valizlerimizi aldık, uçağa bindik. Uçakta indik bir baktık ki bambaşka bir yer. Ankara gibi oldu. Farklı yerler, farklı şehir, farklı dil. İngilizce bilerek gittiğimi düşünüyordum ama gittiğim ilk dönemde çok zorlandım. İlk senede çok zorlandım. Bizim de ülkemizde her yerin başka aksanı ve şivesi var. Burası da aynı şekilde. Ama burada yaşamak, sürekli burada olmak bunu çabucak öğrenmene de yarıyor." açıklamasını yaptı.
Altay Bayındır'dan Fenerbahçe ve Ali Koç itirafı!
Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, Fenerbahçe ve sarı lacivertli kulübün eski başkanı Ali Koç hakkında konuştu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen milli futbolcu Altay Bayındır, Anadolu Ajansının Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY'un katkılarıyla hayata geçirdiği "2026 Dünya Kupası Yolu'nda Milli Gururlar" projesinin yedinci konuğu oldu.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Galatasaray'dan '+' transferi: Habib Diarra
-
9
Mauro Icardi, yeni teklifi düşünecek
-
8
Galatasaray planlarını değiştirdi!
-
7
Fenerbahçe'de stoper transferi için rota Almanya!
-
6
TFF, 10+4'ü resmen açıkladı
-
5
Fenerbahçe'den Nuno Tavares hamlesi!
-
4
Fenerbahçe'de kaleye sürpriz aday: Lucas Chevalier
-
3
Fenerbahçe'den Sörloth için ilk temas!
-
2
Galatasaray'dan 35 milyon Euro!
-
1
Galatasaray'da Zaniolo konusu kapanıyor!
- 16:21 Noa Lang: "Van Dijk bana Galatasaray'ı sordu"
- 16:10 Göztepe'de Brezilyalılar soru işareti oldu
- 16:07 Muslera'nın yediği hatalı gol Arjantin'de gündem oldu!
- 15:55 Altay Bayındır'dan Fenerbahçe ve Ali Koç itirafı!
- 15:52 Giannakopoulos'tan Ergin Ataman'a destek
- 15:30 Beşiktaş Kadın Futbol, deplasmanda gol oldu yağdı
- 15:22 Trabzonspor ile Konyaspor arasında 7. kupa randevusu
- 15:17 Menemen FK'nın Tire'ye taşınacağı iddiası taraftarı kızdırdı
- 15:13 Maria Alves: "Fenerbahçe tarihine adımı yazdırdım"
- 15:10 Nagelsmann, Sane kararını açıkladı
- 15:00 Altay Bayındır'dan Dünya Kupası açıklaması!
- 14:48 TFF, 10+4'ü resmen açıkladı
- 14:39 Süper Lig'de 18 takım, 35 farklı teknik direktörle çalıştı
- 14:30 Ismail Jakobs ve Cherif Ndiaye, Senegal kadrosunda
- 14:26 Süper Lig'de en fazla süreyi Göztepe kalecisi Lis aldı
- 14:20 Türkiye Kupası finallerinden ilginç notlar
- 14:19 Almanya'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı! Leroy Sane...
- 14:10 Türkiye Kupası'nda 41. kez Türk teknik direktör şampiyon olacak
- 14:04 Gençlerbirliği Metin Diyadin için açıklama!
- 14:02 İran, Dünya Kupası vizesi için Ankara'da
- 13:57 Real Madrid, EuroLeague'de 12. kez şampiyonluk peşinde
- 13:54 Futbolda 64. Türkiye Kupası sahibini buluyor
- 13:50 Valencia, tarihinde ilk kez Final Four'da
- 13:44 Trabzonspor "10. kupanın" peşinde
- 13:39 Galatasaray'ın Süper Lig'deki en golcü futbolcusu Victor Osimhen
- 13:39 Türk basketbolu, Avrupa'da 20. kupa peşinde
- 13:33 Başakşehir'de Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesi uzatıldı
- 13:33 EuroLeague'de Final Four heyecanı!
- 13:29 Trabzonspor'un bu sezon finale giden yolda Türkiye Kupası serüveni
- 13:23 Türkiye Kupası'nda final heyecanı! Trabzonspor - Konyaspor
- 13:20 Wolves başkanı Tim Connelly: "Kadroyu geliştirmek için agresif olacağız"
- 13:19 Ben Simmons, NBA dışında şampiyonluk kazandı
- 13:18 Kings, Domantas Sabonis için takas seçeneklerini değerlendirebilir
- 13:18 Southampton'a 3 dava daha!
- 13:17 Timberwolves'da Kyrie Irving takası iddiası gündemde!
- 13:09 İlkin Aydın: "Her turnuvada hedef şampiyonluk"
- 13:07 NBA'in çaylak beşleri açıklandı: Cooper Flagg ve Kon Knueppel ilk takımda
- 13:05 SGA'den Jalen Williams'ın sakatlığı sonrası endişelendiren açıklama
- 13:04 Alperen Şengün, EuroLeague Final Four organizasyonunda yer alacak
- 12:44 Beşiktaş iddiası sonrası Lucescu gelişmesi!
- 12:42 Kocaelispor'da vedalar başlayacak
- 12:37 Çaykur Rizespor'da yaprak dökümü başladı
- 12:32 Samsunspor'dan Ntcham'a veda
- 12:24 Samsunspor, Galatasaray'dan istiyor!
- 12:07 Fenerbahçe ve Galatasaray, Muriqi'nin peşinde
- 12:02 Galatasaray'da Zaniolo konusu kapanıyor!
- 11:59 Aziz Yıldırım efsane kadroyu topluyor! Volkan Demirel'den sonra iki isim daha...
- 11:42 Jhon Duran'un yanına Trabzonsporlu
- 11:32 Beşiktaş'tan orta sahaya wonderkid hamlesi
- 11:21 PlayStation yeni zam açıklaması ile oyunseverleri üzdü!
- 11:09 Fenerbahçe'ye rekor gelir!
- 10:11 NBA Batı Konferansı finalinde Thunder, Spurs karşısında 1-1 eşitliği sağladı
- 10:01 Galatasaray'ın büyük hayali: Camavinga
- 09:38 Mauro Icardi, yeni teklifi düşünecek
- 09:37 Fenerbahçe'de ayrılık sinyali: Çağlar Söyüncü
- 09:29 Fenerbahçe'de Sidiki Cherif kararı!
- 09:16 Fenerbahçe'den Nuno Tavares hamlesi!
- 09:15 Bernardo Silva, Galatasaray'dan zaman istedi
- 09:07 Fenerbahçe'de stoper transferi için rota Almanya!
- 09:00 Fenerbahçe'de kaleye sürpriz aday: Lucas Chevalier
Altay Bayındır'dan Fenerbahçe ve Ali Koç itirafı!
Southampton'a 3 dava daha!
Bernardo Silva'dan Manchester City'ye veda!
Joao Cancelo: "Favorim Galatasaray"
Avrupa futboluna yıllar sonra gelen şampiyonluklar damga vurdu
Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da yılın futbolcusu seçildi
Pep Guardiola'dan geleceği için açıklama!
Bournemouth, 127 yıllık tarihinde ilk kez Avrupa arenasında!
Southampton ihraç edildi; Hull City'nin rakibi değişti!
Unai Emery, İstanbul finaline hazır: "Güvenimiz tam"
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|34
|24
|5
|5
|77
|30
|77
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|11
|2
|77
|37
|74
|3
|Trabzonspor
|34
|20
|9
|5
|61
|39
|69
|4
|Beşiktaş
|34
|17
|9
|8
|59
|40
|60
|5
|Başakşehir
|34
|16
|9
|9
|58
|35
|57
|6
|Göztepe
|34
|14
|13
|7
|42
|32
|55
|7
|Samsunspor
|34
|13
|12
|9
|46
|45
|51
|8
|Rizespor
|34
|10
|11
|13
|46
|52
|41
|9
|Konyaspor
|34
|10
|10
|14
|43
|50
|40
|10
|Kocaelispor
|34
|9
|10
|15
|26
|38
|37
|11
|Alanyaspor
|34
|7
|16
|11
|41
|41
|37
|12
|Gaziantep FK
|34
|9
|10
|15
|43
|58
|37
|13
|Kasımpaşa
|34
|8
|11
|15
|33
|49
|35
|14
|Gençlerbirliği
|34
|9
|7
|18
|36
|47
|34
|15
|Eyüpspor
|34
|8
|9
|17
|33
|48
|33
|16
|Antalyaspor
|34
|8
|8
|18
|33
|55
|32
|17
|Kayserispor
|34
|6
|12
|16
|27
|62
|30
|18
|Karagümrük
|34
|8
|6
|20
|31
|54
|30