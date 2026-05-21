21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
19:45
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
22:00
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
21:30
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
21:30
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
21:30
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
19:30
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
0-153'

Muslera'nın yediği hatalı gol Arjantin'de gündem oldu!

Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera'nın formasını giydiği Estudiantes, CONMEBOL Libertadores A Grubu'nda Flamengo'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Flamengo'ya galibiyeti getiren golde Muslera'nın hatası ve golün ardından teknik direktörüyle yaptığı konuşma ise Arjantin basınında gündem oldu.

21 Mayıs 2026 16:07
CONMEBOL Libertadores A Grubu'nda Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera'nın formasını giydiği Estudiantes, Flamengo deplasmanına konuk oldu.

Arjantin ekibi mücadeleyi 1-0 kaybederken Muslera'nın golde yaptığı hata ise Arjantin basınında gündem oldu.

Taraftarların bir kısmı Muslera'ya hatası nedeniyle tepki gösterirken Estudiantes Teknik Direktörü Alexander Medina'nın deneyimli kaleciye verdiği destek maç sırasında kameralara yansıdı.

TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN MUSLERA'YA DESTEK

Arjantin basınının aktardığı haberlere göre mücadeleye su molası verildiği ve takımın yedek kulübesine geldiği sırada Muslera hatası nedeniyle özür diledi.

Medina ise oyuncusu teselli edip, "Ne özrü! Saçmalama. Bizi binlerce kez kurtardın, bu kadar üzgün olma! Unutalım gitsin." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
