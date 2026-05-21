21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
19:45
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
22:00
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
21:30
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
21:30
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
21:30
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
19:30
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
0-153'

Noa Lang: "Van Dijk bana Galatasaray'ı sordu"

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren Hollandalı yıldız Noa Lang, milli takımdan arkadaşı Virgil van Dijk'ın kendisine Galatasaray'ı sorduğunu açıkladı.

21 Mayıs 2026 16:21
Galatasaray'ın yıldızı Noa Lang, adı sarı kırmızılı kulüp ile anılan Virgil van Dijk için çarpıcı bir açıklama yaptı.

Kağan Dursun'a konuşan Noa Lang, "Van Dijk, bana Galatasaray'ı sordu. Galatasaray'ı sevdiğini söyledi. İstanbul'u sordu." dedi.

Hollandalı futbolcu, milli takımdan arkadaşı ile ilgili olarak, "Galatasaray ile ilgili bir şey var ama konuşacak bir bilgi yok. Ondan da duymadım. Galatasaray büyük bir kulüp. Büyük oyuncuların hepsi Galatasaray'a uygun olur." ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMLARI BEĞENDİ

Galatasaray forması giyen Leroy Sane, Fenerbahçe derbisinin ardından sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Van Dijk, Sane'nin bu paylaşımını beğendi.

ATMOSFERDEN ETKİLENDİ

Van Dijk, Galatasaray ile bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçların ardından atmosferden etkilendiğini dile getirmişti. Hollandalı deneyimli yıldız, "Türkiye'deki atmosfer hakkında çok şey söylendi ve dürüst olmak gerekirse gerçekten çok gürültülü ve etkileyiciydi." demişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
