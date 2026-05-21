21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
19:45
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
22:00
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
21:30
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
21:30
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
21:30
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
19:30
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
15:30

Trabzonspor'un bu sezon finale giden yolda Türkiye Kupası serüveni

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kadar uzanan yolculuğunda oynadığı 7 maçta 17 gol atıp 5 gol yedi. Bordo-mavililerde Muçi ise 4 golle takımın kupadaki en skorer ismi oldu.

calendar 21 Mayıs 2026 13:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ziraat Türkiye Kupası 10. kez müzesine götürmek isteyen Trabzonspor, 4. turdan itibaren yer aldığı kupada finale yükselme başarısı gösterdi. 

Kupada ilk olarak 4. turda sahasında İmaj Altyapı Vanspor'u konuk eden bordo-mavililer, bu karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak gruplara kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda ilk maçta sahasında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Karadeniz ekibi, daha sonra İstanbulspor'u deplasmanda 6-1, sahasında Fethiyespor'u 3-0, İstanbul'da da RAMS Başakşehir'i 4-2'lik sonuçla mağlup etti.

Grubu 12 puanla lider Galatasaray'ın ardından 9 puanla ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor, çeyrek finalde Samsunspor ile deplasmanda karşılaştı.

Samsunspor'u normal süresi ve uzatma bölümü golsüz sona eren karşılaşmada penaltı atışlarıyla 3-1 eleyen bordo-mavililer, yarı finalde de Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek finale yükselmeyi başardı.

17 GOL ATTI, 5 GOL YEDİ 

Trabzonspor, kupada oynadığı 7 karşılaşmada rakip fileleri 17 kez havalandırarak maç başına 2,42 gol ortalamasını yakaladı.

Bordo-mavililer, kalesinde ise sadece 5 gol görerek rakiplerine fazla skor üretme şansı vermedi.

KUPANIN GOLCÜSÜ MUÇİ 

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda en golcü oyuncusu Muçi oldu. Arnavut oyuncu 4 gol ile takımına kupada en çok skor katkısı yapan isim olurken ara transferde Belçika'nın Anderlecht takımına transfer olan Danylo Sikan da 3 gol ile bu oyuncuyu takip etti.

Muçi, Trabzonpor'un Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda galip geldiği İstanbulspor maçında 2, Fethiyespor maçında 1 gol attı.

Arnavut oyuncu, Gençlerbirliği maçında attığı gol ile kupada gol sayısını 4'e yükselterek takımını finale taşıdı. Muçi, ayrıca Samsunspor ile oynanan ve penaltı atışlarına giden karşılaşmada da kullandığı son atışı gole çevirerek turu getiren isim oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
