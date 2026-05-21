Ziraat Türkiye Kupası 10. kez müzesine götürmek isteyen Trabzonspor, 4. turdan itibaren yer aldığı kupada finale yükselme başarısı gösterdi.
Kupada ilk olarak 4. turda sahasında İmaj Altyapı Vanspor'u konuk eden bordo-mavililer, bu karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak gruplara kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda ilk maçta sahasında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Karadeniz ekibi, daha sonra İstanbulspor'u deplasmanda 6-1, sahasında Fethiyespor'u 3-0, İstanbul'da da RAMS Başakşehir'i 4-2'lik sonuçla mağlup etti.
Grubu 12 puanla lider Galatasaray'ın ardından 9 puanla ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor, çeyrek finalde Samsunspor ile deplasmanda karşılaştı.
Samsunspor'u normal süresi ve uzatma bölümü golsüz sona eren karşılaşmada penaltı atışlarıyla 3-1 eleyen bordo-mavililer, yarı finalde de Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek finale yükselmeyi başardı.
17 GOL ATTI, 5 GOL YEDİ
Trabzonspor, kupada oynadığı 7 karşılaşmada rakip fileleri 17 kez havalandırarak maç başına 2,42 gol ortalamasını yakaladı.
Bordo-mavililer, kalesinde ise sadece 5 gol görerek rakiplerine fazla skor üretme şansı vermedi.
KUPANIN GOLCÜSÜ MUÇİ
Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda en golcü oyuncusu Muçi oldu. Arnavut oyuncu 4 gol ile takımına kupada en çok skor katkısı yapan isim olurken ara transferde Belçika'nın Anderlecht takımına transfer olan Danylo Sikan da 3 gol ile bu oyuncuyu takip etti.
Muçi, Trabzonpor'un Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda galip geldiği İstanbulspor maçında 2, Fethiyespor maçında 1 gol attı.
Arnavut oyuncu, Gençlerbirliği maçında attığı gol ile kupada gol sayısını 4'e yükselterek takımını finale taşıdı. Muçi, ayrıca Samsunspor ile oynanan ve penaltı atışlarına giden karşılaşmada da kullandığı son atışı gole çevirerek turu getiren isim oldu.
Trabzonspor'un bu sezon finale giden yolda Türkiye Kupası serüveni
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kadar uzanan yolculuğunda oynadığı 7 maçta 17 gol atıp 5 gol yedi. Bordo-mavililerde Muçi ise 4 golle takımın kupadaki en skorer ismi oldu.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|34
|24
|5
|5
|77
|30
|77
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|11
|2
|77
|37
|74
|3
|Trabzonspor
|34
|20
|9
|5
|61
|39
|69
|4
|Beşiktaş
|34
|17
|9
|8
|59
|40
|60
|5
|Başakşehir
|34
|16
|9
|9
|58
|35
|57
|6
|Göztepe
|34
|14
|13
|7
|42
|32
|55
|7
|Samsunspor
|34
|13
|12
|9
|46
|45
|51
|8
|Rizespor
|34
|10
|11
|13
|46
|52
|41
|9
|Konyaspor
|34
|10
|10
|14
|43
|50
|40
|10
|Kocaelispor
|34
|9
|10
|15
|26
|38
|37
|11
|Alanyaspor
|34
|7
|16
|11
|41
|41
|37
|12
|Gaziantep FK
|34
|9
|10
|15
|43
|58
|37
|13
|Kasımpaşa
|34
|8
|11
|15
|33
|49
|35
|14
|Gençlerbirliği
|34
|9
|7
|18
|36
|47
|34
|15
|Eyüpspor
|34
|8
|9
|17
|33
|48
|33
|16
|Antalyaspor
|34
|8
|8
|18
|33
|55
|32
|17
|Kayserispor
|34
|6
|12
|16
|27
|62
|30
|18
|Karagümrük
|34
|8
|6
|20
|31
|54
|30